Alexandru Stănescu, fratele liderului PSD Paul Stănescu, este votat astăzi în comitetul ANRE

Alexandru Stănescu, fratele liderului PSD Paul Stănescu, este votat astăzi în comitetul Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Alexandru Stănescu este susținut în această funcție de PSD, iar președintele Marcel Ciolacu a recunoscut că îi dă acest post pentru că nu a mai avut loc pe listele de parlamentari.

"Domnul Stănescu este propunerea noastră în comitetul ANRE de supraveghere. Sunt convins că o să răspundă în faţa comisiei. Este propunerea din partea grupului PSD, avem dreptul să facem această propunere. Este un fost parlamentar, mi se pare două mandate, a fost preşedinte şi de comisie. A contat foarte mult că este unul dintre foştii parlamentari care n-au mai avut locuri pe liste", a spus preşedintele PSD.

Cine este Alexandru Stănescu

Alexandru Stănescu este fratele fostului vicepremier Paul Stănescu și actual secretar general al PSD Paul Stănescu, iar relațiile și influența pe care această familie o are în județul Olt au fost prezentate de corespondentul Pro TV Rareș Năstase la ”România, te iubesc”.

USR, despre numirea lui Stănescu: ”O bătaie de joc”

Parlamentarii USR vor vota împotriva numirii lui Stănescu la ANRE, a anunţat deputatul Cristina Prună. Potrivit acesteia, "pe Stănescu nu-l recomandă nimic din CV" pentru o astfel de funcţie.

"Vorbim de ANRE; practic, gestionează piaţa de miliarde de euro, piaţa de energie şi care ar trebui să vegheze la servicii de calitate pentru consumatorii români de energie. Vedem ce treabă a făcut în ultimul an cu liberalizarea pieţelor de energie, un lucru care ar fi trebuit să fie în interesul consumatorilor, ANRE a gestionat acest lucru extrem, extrem de prost. Din câte am văzut, nu vor fi nici măcar audieri ale celor care candidează în Comitetul de reglementare, deşi noi, USR, am cerut lucrul acesta, am şi depus un proiect de lege în Parlament pentru ca audierile să fie obligatorii, să nu mai fie opţionale. (...) CV-ul domnului Stănescu nu-l califică pentru a face parte din Comitetul de reglementare al ANRE, am văzut că are experienţă în agricultură", a declarat Cristina Prună la Parlament, potrivit Agerpres.

Deputatul USR şi-a exprimat speranţa ca "PNL şi PSD să înţeleagă" că aceste instituţii ale statului nu trebuie să mai fie folosite ca sinecuri de partid şi a anunţat că partidul său va vota împotriva propunerii social-democraţilor.

"Evident că vom vota împotriva acestei propuneri ruşinoase. USR nu va participa, de data aceasta nu vom mai propune pe nimeni. Am avut o propunere anul trecut (...). L-am propus Parlamentului pe domnul Dumitru Chisăliţă, care era un profesionist în piaţa de energie, care nici măcar n-a fost chemat la audieri, la interviu. Şi nu vom gira această bătaie de joc. (...) Vedem că PSD îşi mută oamenii dintr-o funcţie în alta. Domnul Neacşu, de asemenea, care a ajuns în fruntea Secretariatului General al Guvernului, nu avea niciun fel de competenţă pentru a fi în Comitetul de reglementare al ANRE, aşa cum cred că nu-l califică ceva să fie în fruntea SGG. (...) Aceste numiri sunt efectiv o bătaie de joc", a afirmat Cristina Prună.