Deputatul PSD Stănescu explică de ce rudele sale au funcții în județ: Suntem un neam mare

Deputatul PSD Alexandru Stănescu nu vede nimic anormal în faptul că mai mulți membri ai familiei sale ocupă diferite funcții în structura administrativă a județului Olt.

Alexandru este fratele fostului vicepremier și actual senator PSD Paul Stănescu, iar relațiile și influența pe care această familie le au în județul Olt au fost prezentate de corespondentul Pro TV Rareș Năstase la ”România, te iubesc”.

Lista rudelor fraților Stănescu, prin diverse instituții ale statului, pe plan local sau național este destul de consistentă. Imediat ce a ajuns senator, în 2016 și a plecat la București din funcția de președinte de Consiliu Județean, soția senatorului PSD Paul Stănescu a ocupat un loc călduț, de consilier la Ministerul Educației, după ce s-a pensionat din învățământ, fiind anterior profesoară la școală din Vișina.

Fiica lui Paul Stănescu este consilier personal al președintelui ANCOM, Sorin Grindeanu, iar soțul ei, ginerele lui Paul Stănescu, este angajat la ASF, adică Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, fiind fost consilier parlamentar și a lucrat anterior și la ministerul fondurilor europene.

Cuscra lui Paul Stănescu este inspector general-adjunct la Inspectoratul Școlar Olt, ocupând acest loc prin numire, fără examen luat.

Iar fratele său, deputatul Alexandru Stănescu, are cumnatul viceprimar la Corabia. Tot deputatul Alexandru Stănescu are la Corabia un cumnat care este viceprimarul orașului.

Cu toate acestea, deputatul PSD Alexandru Stănescu i-a spus corespondentului Pro TV Vitalie Cojocari că toate persoanele acestea nu sunt rudele lui, pentru că ... nu are niciun copil în funcții publice.

Vitalie Cojocari: Ați văzut reportajul?

Deputat Alexandru Stănescu: Întâmplător, da.

Vitalie Cojocari: Și ce părere aveți?

Deputat Alexandru Stănescu: Știți ce părere am? Am oarecare rețineri de persoanele care au dat interviuri în această emisiune.

Vitalie Cojocari: Explicați-mi un lucru, cum se face că toate rudele dvs sunt în funcții de conducere?

Deputat Alexandru Stănescu: Nu sunt rudele noastre, eu de exemplu nu am niciun copil în funcții publice...

Vitalie Cojocari: Vorbesc de rude, nu neapărat de copil.

Deputat Alexandru Stănescu: Și rude, vă dați seama că neamurile sunt mari, e posibil să fie și rude, dar nu există subiectivism în angajarea rudelor.

Vitalie Cojocari: Păi și cum au ajuns ei acolo, credeți că pe merit?

Deputat Alexandru Stănescu: Cum ajungeți și dvs la PRO TV, cum au ajuns și alții în alte funcții, deci eu zic că pe merit.

Pro TV

Corabia este un oraș-port cu coloși industriali, puși demult pe butuci.

Corabia este orașul cu cele mai multe investiții, făcute doar ca să dea bine pe hârtie. E vorba despre 3 obiective cu care autoritățile se laudă, deși sunt nefuncționale: prima e o bursă de cereale, ctitorie sub apanajul Consiliului Județean, dar care nu a funcționat nici măcar o zi de la deschidere.

Vitalie Cojocari: În Corabia, de exemplu, unde aveți dvs. cabinet de deputat, nașul fiului primarului a preluat cariera Ilinca. Cum vă explicați?

Deputat Alexandru Stănescu: Sincer am auzit și eu, acum am auzit că e nașul finului, fiului primarului, din câte am înțeles la televizor spunea primarul că la vremea respectivă, când s-a făcut licitația încă nu erau înnășiți, s-au înnășit pe urmă. Sunt chestiuni care pot fi speculate. Important este rezultatul.

Vitalie Cojocari: Și vi se pare un rezultat bun ceea ce au obținut rudele dvs. care sunt în funcție acum?

Deputat Alexandru Stănescu: Să știți că în Corabia sunt foarte multe investiții, chiar dacă dvs. ați prezentat așa, nu dvs, celălalt care a făcut emisiunea a prezentat partea goală a paharului, dar sunt multe lucruri frumoase...

Vitalie Cojocari: Dați-mi un exemplu.

Deputat Alexandru Stănescu: Sunt multe investiții în Corabia, nu pot să va fac acum ...

Vitalie Cojocari: Păi nu știți niciun exemplu de investiție în Corabia care să merite menționată?

Deputat Alexandru Stănescu: Cum să nu, cum să nu, ați văzut bine, portul turistic, ați văzut bine, modernizarea cetății Sucidava, drumurile din Corabia, Corabia are gaze...

Vitalie Cojocari: Dar bursa cerealieră?

Deputat Alexandru Stănescu: Bursa de cereale, ca să creezi o bursă de cereale, nu știu dacă sunteți în temă, dar în lume sunt câteva burse de cereale care au activitate internațională. Matiff, bursa de la Chicago, nu știu dacă știți că și la Budapesta e o bursă de care n-ați auzit sigur.

Vitalie Cojocari: Bun, și la Corabia?

Deputat Alexandru Stănescu: Și la Corabia sunt mici tranzacții, trebuie să crească, o bursă nu se creează peste noapte.

Vitalie Cojocari: Cât ar trebui să dureze?

Deputat Alexandru Stănescu: Nu știu, nu pot eu să va dau...

Constantin Stănescu e fostul primar al comunei Vișina, aflată la doi pași de Corabia, unde se află fieful familiei Stănescu, aici având locuința și afacerea din domeniul agriculturii.

Președinte al GAL-ului ((Grup de Acțiune Locală cu asociații care includ mai multe primării, dar și firme private, înființate ca să atragă fonduri pentru a dezvolta zona) este actualul primar de la Vișina, și considerat mâna dreaptă a familiei Stănescu.

De altfel, toate investițiile cu fonduri europene care se fac în zonă sunt controlate de acest grup local, pentru că se derulează prin intermediul său. Adică micii fermieri și cei care doresc să își amenajeze o pensiune sau orice alt proiect cu bani de la Uniune, trebuie să depună dosarele la acest GAL, care va gestiona apoi finanțarea.

Pro TV

Vitalie Cojocari: Spuneți-mi de Vișina, unde tatăl dvs. a fost primar timp de 4 mandate, de ce nu s-au accesat fonduri europene?

Deputat Alexandru Stănescu: Cum să nu se acceseze, cine v-a spus că nu s-au accesat fonduri europene, din contra! Am văzut că unii critică că în Vișina s-au făcut investiții.

Vitalie Cojocari: Nu, fonduri europene, bani europeni.

Deputat Alexandru Stănescu: Și fonduri europene!

Vitalie Cojocari: Îmi puteți da un singur exemplu de fonduri europene?

Deputat Alexandru Stănescu: Păi... sunt .... nu știu, acum mă luați, eu nu mă ocup de Vișina, foarte rar ajung la Vișina, dar sunt și fonduri europene, sigur că da.

Vitalie Cojocari: Dar la cabinetul dvs. ajungeți?

Deputat Alexandru Stănescu: Da, da, da

Vitalie Cojocari: Cât de des, când ați fost ultima dată?

Deputat Alexandru Stănescu: În fiecare săptămână.

Vitalie Cojocari: Și dacă noi mergem acolo și nu vă găsim?

Deputat Alexandru Stănescu: Vedeți că pe cabinetul meu, cel care a fost la Corabia putea să vină și în ziua în care el era în zonă, eu eram chiar la cabinet, să știți, putea să vină să vorbească cu mine, eram chiar la cabinet pentru că m-a sunat cineva că era cel de la PRO TV prin zonă. Mă găsiți, cel puțin vinerea, sâmbăta, am program de audiențe, îl găsiți pe programul de pe ușă, și bineînțeles ...

În concluzie, deputatului PSD Alexandru Stănescu i se pare nomal faptul că atât de multe rude ale sale ocupă funcții de conducere în județ sau au putere de decizie care influențează viața locuitorilor din județul Olt. De ce? Pentru că neamul Stănescu este mare, cu oameni care au învățat carte. Așa spune deputatul Stănescu.

iStock

Vitalie Cojocari: Credeți că Oltul are o problemă că sunt foarte multe rude ale dvs. care îl conduc?

Deputat Alexandru Stănescu: Da' nu sunt foarte multe rude, nu știu ce înseamnă foarte multe rude, ați găsit câteva persoane care sunt rude din întâmplare cu noi, dar asta nu înseamnă că sunt foarte multe rude.

Vitalie Cojocari: Este doar o întâmplare?

Deputat Alexandru Stănescu: Sunt câteva persoane care sunt rude, asta e, ce să-i facem, suntem... așa suntem, suntem un neam mare, suntem oameni care am învățat carte, care era normal să ajungă în funcții și nu neapărat ... Să știți că foarte mulți au ajuns în funcții când nu eram noi în zona respectivă, când nu eram deputat.

Vedeți aici înregistrarea integrală a emisiunii „Județe la Stăpân” în Olt, ediția din 22 septembrie 2019