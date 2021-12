Ciolacu, gafă de exprimare în timp ce o apăra pe Laura Vicol: ”Eu nu evoluez oamenii în funcție de articole”

Președintele PSD Marcel Ciolacu a făcut o gafă de exprimare în fața jurnaliștilor, în timp ce îi lua apărarea Laurei Vicol, care în prezent este preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, susținută de Partidul Social Democrat.

Întrebată de jurnaliști dacă este normal ca o persoană - despre care există articole de presă, dar și alte informații, care arată că ar avea legături cu persoane din lumea interlopă - să ocupe funcția de președinte al Comisiei Juridice din Comisia Deputaților, Ciolacu a spus că el nu ”evoluează” persoane pe baza unor articole.

Cel mai probabil, liderul PSD a vrut să spună că nu ”evaluează”.

Marcel Ciolacu: ”Eu nu evoluez oamenii nici în funcție de articole (de presă, n. red.), nici de părți de stenograme. Profesional, eu nu am ce să-i reproșez doamnei Laura Vicol. Va exista o decizie în cadrul grupului Partidului Social Democrat.”

Iulia Petcu, PRO TV: Procurorii susțin că doamna Laura Vicol este într-o relație de subordonare față de anumiți interlopi ...

Marcel Ciolacu: ”Păi, s-o aresteze. Dacă domnii procurori știu aceste elemente, părerea mea, s-o aresteze de îndată, eu o să votez pentru ridicarea imunității.”

Iulia Petcu, PRO TV: Și nu e bine ca, până la arestare, să nu fie șef la o comisie?

Marcel Ciolacu: ”Mulțumesc mult”.

Laura Vicol: Activitatea mea profesională de 21 de ani ca avocat nu va interfera niciodată cu activitatea parlamentară

În urmă cu câteva zile, preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, Laura Vicol, a declarat că activitatea sa profesională ca avocat "nu va interfera" niciodată cu activitatea parlamentară, adăugând că este mândră că este avocat şi pentru tot ceea ce a făcut.

"Eu, până în acest moment, am evitat şi nu am dorit să intru în aceste atacuri, pe care le consider mârşave. Aceste atacuri vin din partea unui partid care a ales să fugă de la guvernare, un an de zile nu s-a întâmplat absolut nimic în Justiţie, şi acum încearcă să creeze valuri de fum, le spun eu, acuzându-mă pe mine pentru ceea ce nu au făcut domniile lor. Activitatea mea profesională de 21 de ani ca avocat nu va interfera niciodată cu activitatea parlamentară. Sunt mândră că sunt avocat, sunt mândră pentru tot ceea ce am făcut, eu nu am intrat numai în dosare aşa-zis controversate, cum le-au numit cei care mă atacă, am apărat şi oameni bogaţi, am apărat şi oameni săraci. Ceea ce face acum USR, să încerce să mă discrediteze ca om şi ca avocat, nu este onorant pentru dânşii", a spus Vicol la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres, întrebată dacă activitatea sa de avocat o îndreptăţeşte să fie acum preşedinte al Comisiei juridice.

Despre stenogramele în care procurorii spun că ea are o relaţie de subordonare cu oameni contestaţi, Laura Vicol a afirmat:

"Aţi spus extraordinar de bine - procurorii. Când mi-am început cariera de avocat, în anul 1999, la Baroul Bucureşti, nici mie şi nici colegilor avocaţi din Parlamentul României, pentru că nu sunt singurul avocat parlamentar, nu mi s-au dat liste cu clienţi indezirabili, pe care îi putem apăra, sau oameni pe care nu avem voie să îi reprezentăm sub nicio formă în instanţă. Aşa cum eu am reprezentant clienţi în instanţele de judecată timp de 21 de ani şi am făcut-o cu cinste şi onoare şi nu am fost niciodată cercetată pentru lipsă de integritate, din această cauză mi-am dorit să intru în politică şi să fiu alături de o echipă minunată şi să construiesc lucruri, să fiu avocatul românilor în Parlament".

Deputatul social-democrat a adăugat că în legătură cu acele stenograme "sunt plângeri".

"Cu siguranţă voi spune absolut tot ce s-a întâmplat acolo, pentru că sunt doar alegaţii, sunt total scoase din context, sub nicio formă nu se pune, cine mă cunoaşte, ştie, nu am cum să fiu subordonată nimănui", a afirmat deputatul.

Vicol a menţionat că niciodată nu a luptat "împotriva anticorupţiei".

"Poziţia mea este una şi aceeaşi, infractorii trebuie să stea la puşcărie, dar au dreptul la apărare. DNA trebuie să existe, dar nu aşa cum a fost făcut pe vechea formă, cu abuzuri pe care eu le-am scos la iveală şi nu cred că am făcut nimic rău, iar lupta anticorupţie, am spus, trebuie să existe în continuare. Lumea trebuie să răspundă şi să fie trasă la răspundere, să fie sancţionată pentru ceea ce face, în limitele legii. (...) Eu lupt pentru dreptate, pentru bun simţ şi împotriva populismului ieftin", a afirmat aceasta.

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, le-a solicitat, săptămâna trecută, liderilor PNL şi PSD "să o retragă imediat pe avocata interlopilor, Laura Vicol, de la şefia Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor".

"Le cer preşedinţilor PNL şi PSD, Florin Cîţu şi Marcel Ciolacu, să o retragă imediat pe avocata interlopilor, Laura Vicol, de la şefia Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor. Alegerea făcută de PNL şi PSD este un afront inimaginabil la ideea de dreptate în România şi aduce în fruntea unei comisii care trebuie să coordoneze dezbaterile pe reforma Legilor Justiţiei un personaj care a susţinut desfiinţarea DNA şi întărirea Secţiei speciale", a scris Dacian Cioloş pe Facebook.

El a adăugat că "noua preşedintă girată de PNL şi PSD a făcut parte dintr-un partid extremist, antieuropean şi suveranist condus de Sebastian Ghiţă, un personaj care încă fuge de Justiţie".