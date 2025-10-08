Alexandru Rafila, despre candidații la alegerile din București: „Nu facem coaliții în cadrul coaliției”

Stiri Politice
08-10-2025 | 14:27
alexandru rafila
Shutterstock

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a reafirmat poziția clară a PSD privind alegerile locale în București.

autor
Mihai Niculescu

El a explicat că partidul susține două opțiuni pentru alegerile din București: fie fiecare partid din coaliție să vină cu propriul candidat, fie să existe un candidat comun susținut de toate partidele din cadrul coaliției.

„Nu PSD hotărăște data alegerilor, guvernul hotărăște. Există persoane, toate partidele probabil, care au o aplicare în a crea tensiuni în cadrul unei coaliții care trebuie să fie funcționale. Eu nu sunt adeptul unei astfel de comunicări”, a spus Rafila, subliniind faptul că poziția PSD ține cont de etica funcționării unei coaliții.

El a explicat: „Ori fiecare dintre partidele componente ale coaliției vine cu candidatul propriu, ori discutăm de un candidat comun, dar sprijinit de toate partidele din coaliție. Pentru că altfel o să discutăm de un candidat sprijinit doar de două dintre partidele constituite ale coaliției și asta înseamnă că noi mergem pe principiu, facem coaliții în cadrul coaliției, ori lucrul ăsta nu este acceptabil.”

Fostul ministru al Sănătății a mai adăugat: „Nu putem, într-o parte, să fim în coaliție, iar în altă parte să ne asociem în alt mod decât în cadrul coaliției, care este funcțională și care dă guvernul român.”

Citește și
Alexandru Rafila
Alexandru Rafila: Acest blocaj de calcul al modului de decontare a servicilor medicale la CNAS trebuie să ia sfârşit

Poziția oficială a PSD este astfel orientată spre menținerea coeziunii în coaliție, iar deciziile privind data alegerilor rămân atribuția guvernului.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, alegeri, alexandru rafila, coalitie,

Dată publicare: 08-10-2025 14:21

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Fostul ministru al Sănătății explică de ce DSP-urile sunt conduse de juriști sau economiști. Care este salariul unui director
Stiri Sanatate
Fostul ministru al Sănătății explică de ce DSP-urile sunt conduse de juriști sau economiști. Care este salariul unui director

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila afirmă că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcţii de Sănătate Publică din cauza salariului, care ar fi de maximum 7.000 de lei, potrivit lui.

Alexandru Rafila: Acest blocaj de calcul al modului de decontare a servicilor medicale la CNAS trebuie să ia sfârşit
Stiri actuale
Alexandru Rafila: Acest blocaj de calcul al modului de decontare a servicilor medicale la CNAS trebuie să ia sfârşit

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, că blocajul în calculul decontării serviciilor medicale la CNAS, precum și lipsa de competitivitate între sectorul public și cel privat trebuie să ia sfârșit.

Ministrul Sănătății dezvăluie ce e mai dăunător pentru sănătate: zahărul sau alcoolul
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății dezvăluie ce e mai dăunător pentru sănătate: zahărul sau alcoolul

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila susţine că, în cantităţi reduse, nici zahărul, nici alcoolul nu sunt dăunătoare organismului.

 

Rafila: Spitalul de Mari Arși din Timișoara va fi gata la începutul anului viitor. La Alexandrescu merge ceva mai puţin rapid
Stiri Sanatate
Rafila: Spitalul de Mari Arși din Timișoara va fi gata la începutul anului viitor. La Alexandrescu merge ceva mai puţin rapid

Ministrul Alexandru Rafila a declarat că proiectele pentru cele trei spitale de Mari Arși din Timișoara, Târgu Mureș și București au fost deblocate, iar primul dintre ele, aflat în stadiul cel mai avansat, va fi finalizat la începutul anului viitor.  

Ministrul Sănătăţii, despre infestarea cu ploşniţe de la Institutul ”Marius Nasta” din București: E o situaţie sub control
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii, despre infestarea cu ploşniţe de la Institutul ”Marius Nasta” din București: E o situaţie sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că se aşteaptă ca, până la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, problema legată de apariţia ploşniţelor la Institutul „Marius Nasta” să fie rezolvată.

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța
Stiri actuale
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Codul roșu a fost prelungit în Constanța

  Coul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice
Stiri Stiinta
Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost câștigat de Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru dezvoltarea materialelor metal-organice (MOF), cu aplicații în captarea dioxidului de carbon, stocarea energiei și obținerea apei din aer.

 

Top citite
1 Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Politice
Liderii coaliției s-au pus de acord asupra unor tăieri de 10% în administrația publică, fără să știe încă ce taie
2 horoscop bani
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii primesc sprijin financiar sau în carieră pe 8 octombrie 2025
3 Daniel Fenechiu
Getty Images
Stiri Politice
Fenechiu: „Nu există riscul ca Bolojan să se retragă după decizia CCR în ceea ce privește pensiile magistraților”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Octombrie 2025

47:35

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
7 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28