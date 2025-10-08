Alexandru Rafila, despre candidații la alegerile din București: „Nu facem coaliții în cadrul coaliției”

El a explicat că partidul susține două opțiuni pentru alegerile din București: fie fiecare partid din coaliție să vină cu propriul candidat, fie să existe un candidat comun susținut de toate partidele din cadrul coaliției.

„Nu PSD hotărăște data alegerilor, guvernul hotărăște. Există persoane, toate partidele probabil, care au o aplicare în a crea tensiuni în cadrul unei coaliții care trebuie să fie funcționale. Eu nu sunt adeptul unei astfel de comunicări”, a spus Rafila, subliniind faptul că poziția PSD ține cont de etica funcționării unei coaliții.

El a explicat: „Ori fiecare dintre partidele componente ale coaliției vine cu candidatul propriu, ori discutăm de un candidat comun, dar sprijinit de toate partidele din coaliție. Pentru că altfel o să discutăm de un candidat sprijinit doar de două dintre partidele constituite ale coaliției și asta înseamnă că noi mergem pe principiu, facem coaliții în cadrul coaliției, ori lucrul ăsta nu este acceptabil.”

Fostul ministru al Sănătății a mai adăugat: „Nu putem, într-o parte, să fim în coaliție, iar în altă parte să ne asociem în alt mod decât în cadrul coaliției, care este funcțională și care dă guvernul român.”

Poziția oficială a PSD este astfel orientată spre menținerea coeziunii în coaliție, iar deciziile privind data alegerilor rămân atribuția guvernului.

