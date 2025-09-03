Alegerile pentru primăria Capitalei, în această toamnă sau în primăvara viitoare. Bolojan: „E nevoie de un acord”

El a spus și că termenul legal nu este încă depășit, dar este nevoie de un acord pentru acest lucru şi speră să găsească o formulă, în cursul acestei luni.

„Alegerile la Bucureşti ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Nu este încă depăşit cadru legal, dar aici e nevoie de un acord pentru acest lucru şi sper să găsim o formulă, în cursul acestei luni, poate în prima jumătate, să se ia o decizie în acest sens”, a spus Bolojan, la Europa FM, potrivit News.ro.

Pe cine susține premierul

Întrebat pe cine susţine, Bolojan a menţionat că, în baza sondajului care a fost realizat de către PNL, cel mai bine plasat candidat din partea lor este primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„El este în topul încrederii, în Capitală, şi ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală a Capitalei. Ar putea să candideze împotriva celorlaţi contracandidaţi, dacă se va ajunge la această formulă”, a mai spus premierul.

Preşedintele PNL a subliniat că „partidele politice trebuie să analizeze strategia pe Capitală, pentru că este vorba de un vot din primul tur, nu este ca în alegerile prezidenţiale, vot din două tururi şi fiecare tip de alegeri îţi impune strategii diferite”.

„Aici este evident că ar fi bine să existe un candidat care are o masă critică importantă în spate, în aşa fel încât să aibă şansele reale să câştige. Dacă sunt prea mulţi candidaţi pe o anumită zonă, ei fracturează acel bazin de voturi şi un contracandidat care vine dintr-o zonă care nu este majoritară, dar care are, de exemplu, 30-35%, ar putea câştiga alegerile. Eu cred că partidele din coaliţie, în pregătirea alegerilor pentru Capitală, trebuie să facă analize şi să iau decizii raţionale. Nu pot să sugerez acum care va fi decizia, pentru că asta este rezultatul unui dialog între forţele politice”, a mai afirmat Bolojan.

Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, la egalitate cu 25% din opțiunile de vot

Un sondaj rcent realizat de Avangarde arată că Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt fruntași în preferințele bucureștenilor pentru alegerile din Capitală.

La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria Municipiului Bucureşti, dumneavoastră personal cu ce candidat aţi vota", 72% dintre cei întrebaţi au indicat un candidat anume. Pe primul loc s-au clasat Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) cu câte 25% din voturi, urmaţi de Cătălin Drulă (USR), cu 20%, Anca Alexandrescu (independentă), cu 18%, Vlad Gheorghe (DREPT), cu 5%, Ana Ciceală (SENS), cu 2% şi Octavian Berceanu (independent) - 2%. CURS

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













