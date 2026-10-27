„Predictibilitatea pentru mediul de afaceri începe cu disciplina fiscal-bugetară. (...) Pentru ca aceste beneficii să se concretizeze, trebuie să respectăm un principiu fundamental: nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanţare. Statul trebuie să îşi disciplineze propriile cheltuieli, să reducă risipa şi să creeze spaţiu pentru investiţiile care generează valoare adăugată şi locuri de muncă”, adaugă Nazare, potrivit News.ro.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că predictibilitatea pentru mediul de afaceri „începe cu disciplina fiscal-bugetară”, iar dezvoltarea economiei reale „trebuie să fie prioritatea comună”.

Nazare anunţă că a participat, luni, la Palatul Victoria, alături de premierul Luca Niculescu şi de colegii din echipa guvernamentală, la o nouă reuniune cu reprezentanţii mediului de afaceri.

„Am ascultat cu atenţie preocupările şi propunerile companiilor româneşti - sunt mesaje importante, pe care le-am preluat şi pe care le vom avea în vedere atât în pregătirea bugetului pentru 2027, cât şi în implementarea măsurilor de relansare economică. Am transmis un lucru în care cred cu tărie: cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat este stabilitatea financiară”, afirmă, marţi, Nazare.

Potrivit ministrului Finanţelor, consolidarea fiscal-bugetară „nu este un obiectiv în sine”, ci „condiţia pentru recâştigarea predictibilităţii, reducerea treptată a costurilor de finanţare, creşterea încrederii investitorilor şi generarea resurselor pentru dezvoltarea economiei reale”.

„Pentru ca aceste beneficii să se concretizeze, trebuie să respectăm un principiu fundamental: nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanţare. Statul trebuie să îşi disciplineze propriile cheltuieli, să reducă risipa şi să creeze spaţiu pentru investiţiile care generează valoare adăugată şi locuri de muncă”, subliniază Nazare.

Ministrul precizează că la întâlnirea de luni a discutat cu reprezentanţii mediului de afaceri, „dincolo de acest angajament”, câteva direcţii concrete de acţiune.

Astfel, potrivit lui Nazare, statul trebuie să îşi respecte obligaţiile faţă de companii.

„Continuăm accelerarea rambursărilor de TVA şi vom lucra împreună cu instituţiile responsabile pentru reducerea restanţelor la decontarea indemnizaţiilor de concediu medical. Vrem un calendar predictibil de recuperare a sumelor pe care angajatorii le avansează în numele statului. Nu putem cere companiilor disciplină financiară fără ca statul să respecte aceleaşi reguli”, punctează ministrul.

Nazare spune că accelerarea plăţii facturilor pentru investiţii „rămâne o prioritate”, precizând că Ministerul Finanţelor a asigurat „resurse bugetare importante” pentru continuarea investiţiilor publice, inclusiv a proiectelor finanţate prin PNRR şi fonduri europene. „Vom continua acest efort, cu accent pe plata lucrărilor executate, reducerea întârzierilor şi susţinerea companiilor care construiesc infrastructura României”, completează Nazare.

O altă direcţie este, potrivit ministrului Finanţelor, mai mult capital şi instrumente de finanţare pentru firmele româneşti, el menţionând că a susţinut consolidarea capitalului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID), cu 250 de milioane de euro prevăzute în acest an.

„Pe lângă instrumentele de garantare şi creditare aflate deja în pregătire sau în implementare, dezvoltăm noi produse financiare pentru investiţii, IMM-uri şi proiecte strategice. BID trebuie să devină un instrument real de mobilizare a capitalului privat”, precizează ministrul.

Continuarea sprijinului pentru sectorul transporturilor este o altă direcţie concretă de acţiune, Ministerul Finanțelor având în vedere prelungirea măsurilor de protecţie asociate situaţiei de criză de pe piaţa carburanţilor şi continuarea în 2027 a mecanismului de compensare parţială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial, în condiţiile cadrului legal local şi european. În acest context, Nazare subliniază că predictibilitatea costurilor de transport este importantă pentru competitivitatea întregii economii.

„Trecem de la măsuri de relansare aprobate la finanţări efective în economie. Prioritizăm lansarea tuturor schemelor de sprijin din pachetul de relansare economică: producţie locală, tehnologii avansate, materii prime critice, industria de apărare şi dezvoltare regională. În paralel, lucrăm la dezvoltarea unui fond naţional de fonduri, cu Ministerul Finanţelor şi BID în rol central, în parteneriat cu Fondul European de Investiţii, pentru a mobiliza capital privat şi a sprijini capitalizarea companiilor româneşti”, explică ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, obiectivul este acela de a corecta „una dintre vulnerabilităţile structurale ale economiei: capacitatea insuficientă de producţie internă şi accesul limitat la capital pentru companiile care vor să investească şi să se dezvolte”.

„România are nevoie de o economie care produce mai mult, investeşte mai mult şi creează mai multă valoare adăugată aici, acasă. Iar rolul Ministerului Finanţelor este dublu: să garanteze disciplina şi responsabilitatea fiscal-bugetară şi, în acelaşi timp, să construiască instrumentele prin care mediul privat să poată creşte. Nu putem construi o economie competitivă pe deficite permanente, datorii tot mai mari şi decizii fiscale imprevizibile. Dar putem construi o economie mai puternică prin stabilitate, dialog, investiţii şi respectarea angajamentelor”, mai spune Alexandru Nazare.