Abrudean apreciază că decizia este „critică”, pentru că războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă se poartă la fel de violent şi în spaţiul cibernetic, scrie News.ro.

„Un pas important pentru securitatea cibernetică a României. Am adoptat astăzi în Plenul Senatului o măsură esenţială pentru siguranţa naţională: prelungirea interdicţiei de achiziţie, instalare şi utilizare a produselor şi serviciilor software ruseşti în instituţiile publice până la 31 decembrie 2035. Proiectul iniţiat de deputatul Sebastian Burduja protejează infrastructura informatică a statului român în faţa riscurilor de securitate cibernetică şi asigură continuitatea cadrului de protecţie înainte de expirarea termenului iniţial care era 31 decembrie 2026", a scris, luni seară, pe Facebook, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

„Securitatea națională nu este negociabilă”

Potrivit acestuia, decizia este „critică", pentru că războiul de agresiune declanşat de Federaţia Rusă se poartă la fel de violent şi în spaţiul cibernetic.

„România nu îşi poate permite vulnerabilităţi tehnologice sau breşe de securitate în infrastructura critică. Securitatea naţională nu este negociabilă, iar România trebuie să rămână ferm ancorată alături de partenerii săi din NATO şi Uniunea Europeană în combaterea tuturor formelor de agresiune hibridă", a mai transmis Abrudean.

Legea merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional.