Aleșii din Parlament cu averi considerabile. Liderul PSD Constanța deține terenuri, apartamente și conturi pline

În februarie, se vor instala în fotoliile din Parlament mulţi aleşi pentru care banii nu reprezintă o problemă.

Liderul PSD Constanța, Felix Stroe, de exemplu, are o avere considerabilă, iar un liberal din Baia Mare reuşeşte să-i susţină şi pe alţii - a împrumutat nu mai puţin de 11 persoane.

Sunt şi politicieni, în special dintre cei aflaţi la primul mandat, care nu au nimic de declarat.

Felix Stroe, liderul PSD Constanța şi fost preşedinte al Consiliului Judeţean, este pentru prima dată parlamentar. Averea sa se întinde pe mai multe pagini. Are 12 terenuri de peste 210.000 de metri pătraţi, dar şi 4 apartamente plus o casă în Buzău, ceasuri de 8.000 de euro şi bijuterii de 10.000, conturi pline, plasamente şi împrumuturi date unor apropiaţi de peste 370.000 de lei. Cam cât a câştigat, până anul trecut, cât a fost şef la RAJA din salarii, adică 375.000 de lei.

Social democrat cu state vechi, Vasile Dîncu are un apartament şi o casă la Cluj, două maşini, dintre care una din 1975. Profesor de sociologie, Vasile Dîncu este pasionat de artă, având o colecţie de tablouri şi sculpturi, dar şi bijuterii. A pus în conturile de economii aproximativ 2,3 milioane de lei.

Deputatul PSD Vasile Gliga nu a mai putut să candideze pentru că a fost găsit incompatibil de ANI, dar i-a făcut loc fiicei sale. Averea Dumitriţei Gliga nu este de neglijat. I-au rămas 15 terenuri, în condiţiile în care a vândut patru anul trecut şi are acţiuni la fabrica de viori a tatălui său de 1,3 milioane de lei.

Fost consilier local, în prezent deputat PNL, Ioan Călin Bota a investit în case şi terenuri, are două maşini şi ceva bani în conturi şi în plasamente. Deputatul este şi foarte generos şi a dat mulţi bani cu împrumut. A "ajutat" 11 persoane fizice şi o firmă.

Deputatul liberal, Maria Gabriela Horga, a strâns până la 35 de ani, bijuterii de 110.000 de euro şi a câştigat anul trecut peste două milioane de lei dividende de la o firmă de audit.

De profesie notar, senatorul liberal Claudia Banu are în declaraţia de avere 14 terenuri, o casă, spaţii comerciale în judeţul Vâlcea şi două maşini. Anul trecut, a câştigat peste un milion de lei din servicii notariale.

Deputatul Gabriel Avrămescu are două apartamente şi o casă în judeţul Buzău. Îi trebuie un garaj mare pentru că are 4 maşini şi o motocicletă. Liberalul are însă şi multe credite, dar îşi completează veniturile din chirii.

Dănuț Aelenei, deputat AUR din Năvodari a fost ales deputat, iar soţia, asistentă la Spitalul judeţean din Constanța, este senator. Au împreună două terenuri în intravilan şi două agricole, o casă de 566 de mp, 6 apartamente, şi aproape 80 de mii de euro în conturi.

Parlamentarul USR Daniel Blaga are trei terenuri, două apartamente şi o casă, dar pare pasionat de maşini româneşti vechi – are un Oltcit din 1983 şi o Dacie 1110 din 1969.