În opinia lui Băsescu, actualul şef al statului „putea să-l sune pe Bolojan” şi să-l informeze că, pentru că liberalii nu i-au dat „nicio soluţie de prim-ministru la consultări” şi pentru că cel desemnat prima dată nu reuşeşte să facă majoritate, „ceea ce era previzibil”, a decis să-l desemneze pe Adrian Veştea, „de la liberali”.

Băsescu consideră decizia corectă

„Preşedintele a procedat corect. În lipsa unor soluţii care să vină de la partide, a luat pe cont propriu desemnarea premierului”, a adăugat Băsescu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică seară, că îi pare rău să-i dezamăgească pe criticii lui Nicuşor Dan, dar că preşedintele nu este „în afara Constituţiei”, ci a procedat corect.

„Îmi pare rău să-i dezamăgesc pe criticii lui Nicuşor, nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituţiei. Nu a greşit din punct de vedere constituţional, ci din punct de vedere al relaţiei interumane. Adică putea să-l sune pe Bolojan şi să-i spună: «uite, pentru că voi nu mi-aţi dat nicio soluţie de prim-ministru la consultări, şi nici la consultările informale, pentru că cel pe care l-am desemnat prima dată nu reuşeşte să facă majoritate, ceea ce era previzibil, am decis să-l desemnez pe domnul Veştea de la voi, de la liberali. Păi sunt de acord, păi nu sunt de acord... Domnul Bolojan, nu te-am sunat ca să fii de acord, că e atribuţiunea mea. Te-am sunat să te informez. Bună ziua!». Deci putea să fie un asemenea dialog. Preşedintele a procedat corect. În lipsa unor soluţii care să vină de la partide, a luat pe cont propriu desemnarea premierului”, a spus Traian Băsescu, la Digi 24, scrie News.ro.

Băsescu nu crede că preşedintele Nicuşor Dan a avut în intenţie spargerea Partidului Naţional Liberal.

„Nu cred că preşedintele a avut în intenţie spargerea partidului. El este presat de alte obligaţii. Sunt 45 de zile de când nu avem guvern şi nu a reuşit să desemneze un prim-ministru care se treacă. (...) Preşedintele are ca prioritate să dea ţării un guvern”, declară Traian Băsescu.

Liderii trebuie să găsească soluții

În opinia fostului preşedinte, PSD „nu poate să facă un guvern credibil cu celelalte partide”.

„Dacă liberalii ajută guvernul Veştea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Cel mai important lucru e că nu avem guvern”, a afirmat Băsescu.

Fostul şef al statului a precizat că nu a discutat recent cu Nicuşor Dan şi că nu l-a sfătuit să facă această mişcare.

„Nici măcar o dată nu am discutat cu Nicuşor Dan probleme de serviciu. Nu am avut contribuţie nici măcar în desemnarea lui Tomac. (...) Înţelegeţi că preşedintele e într-o situaţie aproape disperată. Ce aţi văzut dimineaţă e limita la care l-au adus partidele”, a punctat Băsescu.

Întrebat dacă nicuşor Dan riscă suspendarea din funcţie, Băsescu a răspuns: „La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi, mă aştept la aşa ceva. Nu mă miră că vor iniţia suspendarea să nu avem nici premier, nici preşedinte. E greu să vezi atâta aroganţă de la nişte neica-nimeni”, a mai spus Băsescu, adăugând că este posibil ca miercuri guvernul să fie învestit dacă se ajunge la o înţelegere.