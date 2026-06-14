În ceea ce priveşte învestirea sa în funcţia în care a fost nominalizat, duminică, de către preşedintele Nicuşor Dan, Veştea a spus că Guvernul său va trece şi că sunt „calcule făcute” şi are asigurări că va avea „peste 240 de voturi în Parlament”.

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat, duminică seară, la Euronews, că va avea acelaşi program de guvernare cu cel al premierului interimar Ilie Bolojan, adăugând că va rămâne „intransingent” şi că cei care îl cunosc bine ştiu că acest lucru este adevărat.

„Voi avea acelaşi program de guvernare cu Ilie Bolojan. Voi rămâne intransigent”, a afirmat Veştea, adăugând că el crede că guvernul său va trece, întrucât „sunt calcule făcute”.

”Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi în Parlament”, a subliniat Veştea. Acesta a declarat că este foarte important ca în şedinţa PNL de luni liberalii să rămână uniţi.

Adrian Veştea a mai spus că ştia de patru zile că va fi desemnat, dar a precizat că nu a dorit să vorbească despre acest lucru întrucât „a fost o discuţie prealabilă, în care preşedintele a venit cu această propunere.”