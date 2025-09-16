AUR a depus o plângere la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru că nu au fost organizate alegeri la Primăria Capitalei

AUR anunţă, marţi seară, că a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că Guvernul şi AEP nu organizează alegerile parţiale în Bucureşti, deşi termenul legal a expirat în 3 septembrie.

Formaţiunea face acuzaţii de abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale.

„Astăzi, AUR a depus un denunţ penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva reprezentanţilor Guvernului şi AEP, pentru abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale.”, anunţă, marţi seară, AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, Guvernul şi AEP „au blocat intenţionat organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, deşi mandatul lui Nicuşor Dan a încetat pe 26 mai 2025, iar termenul legal a expirat pe data de 3 septembrie”.

„Denunţul a fost transmis electronic, întrucât, prin decizia Adunării Generale a Procurorilor, relaţiile cu publicul şi audienţele sunt suspendate, iar toate sesizările se înregistrează exclusiv online. Într-un stat democratic, dreptul românilor de a-şi alege primarul nu poate fi ignorat sau amânat. Vom merge până la capăt. Legea trebuie respectată”, au mai transmis reprezentanţii formaţiunii.

