Adrian Țuțuianu şi-a depus, la propunerea PSD, dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al AEP

Stiri Politice
16-11-2025 | 10:23
adrian tutuianu

Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP).

autor
Stirileprotv

El a demisionat, joi, din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid.

"La propunerea Partidului Social Democrat şi după un timp de reflecţie personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD", a scris Ţuţuianu, duminică, pe Facebook.

El şi-a exprimat recunoştinţa faţă toţi cei care l-au susţinut în activitatea politică timp de peste 25 de ani şi în mod special colegilor de la PSD Dâmboviţa şi alegătorilor din acest judeţ.

"Mi-aţi fost alături şi, în dreptul încrederii voastre, am fost promovat şi ales: consilier judeţean (2004 - 2008), preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa (2012 - 2016), senator (2008 - 2012; 2016 - 2020), ministru al Apărării Naţionale (2017). M-am străduit să mă ridic la înălţimea aşteptărilor şi cred că, în bună parte, mi-am onorat demnităţile publice cu profesionalism şi bună credinţă", a transmis Adrian Ţuţuianu.

Citește și
Pro Romania, Victor Ponta, Adrian Tutuianu
Ţuţuianu: Pro România trebuie să desemneze candidat propriu la prezidenţiale

El le-a mulţumit şi colegilor din PSD Sector 3 pentru sprijinul politic din ultimii trei ani, perioadă în care a fost secretar general adjunct al Guvernului şi secretar de stat în cadrul SGG, precum şi grupurilor parlamentare PSD pentru susţinerea candidaturii la funcţia de preşedinte AEP.

Sursa: Agerpres

Etichete: aep, adrian tutuianu,

Dată publicare: 16-11-2025 10:23

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Senator Pro România, despre moțiunea de cenzură: ”Cred că sunt probleme de constituţionalitate”
Stiri Politice
Senator Pro România, despre moțiunea de cenzură: ”Cred că sunt probleme de constituţionalitate”

Senatorul Pro România Adrian Ţuţuianu afirmă că moţiunea de cenzură depusă de PSD are probleme de constituţionalitate.

Ţuţuianu: Pro România trebuie să desemneze candidat propriu la prezidenţiale
Stiri Politice
Ţuţuianu: Pro România trebuie să desemneze candidat propriu la prezidenţiale

Vicepreşedintele Pro România, senatorul Adrian Ţuţuianu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, la Târgovişte, că Pro România trebuie să desemneze candidat propriu la prezidenţiale.

Țuțuianu: Dragnea a zis că oamenii care-l huiduiau și-l acompaniau cu vuvuzele erau tot de-ai lui
Stiri Politice
Țuțuianu: Dragnea a zis că oamenii care-l huiduiau și-l acompaniau cu vuvuzele erau tot de-ai lui

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost întâmpinat cu vacarm de vuvuzele la Târgoviște.

Recomandări
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28