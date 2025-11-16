Adrian Țuțuianu şi-a depus, la propunerea PSD, dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al AEP

Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului Adrian Ţuţuianu a anunţat că şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP).

El a demisionat, joi, din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid.

"La propunerea Partidului Social Democrat şi după un timp de reflecţie personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD", a scris Ţuţuianu, duminică, pe Facebook.

El şi-a exprimat recunoştinţa faţă toţi cei care l-au susţinut în activitatea politică timp de peste 25 de ani şi în mod special colegilor de la PSD Dâmboviţa şi alegătorilor din acest judeţ.

"Mi-aţi fost alături şi, în dreptul încrederii voastre, am fost promovat şi ales: consilier judeţean (2004 - 2008), preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa (2012 - 2016), senator (2008 - 2012; 2016 - 2020), ministru al Apărării Naţionale (2017). M-am străduit să mă ridic la înălţimea aşteptărilor şi cred că, în bună parte, mi-am onorat demnităţile publice cu profesionalism şi bună credinţă", a transmis Adrian Ţuţuianu.

El le-a mulţumit şi colegilor din PSD Sector 3 pentru sprijinul politic din ultimii trei ani, perioadă în care a fost secretar general adjunct al Guvernului şi secretar de stat în cadrul SGG, precum şi grupurilor parlamentare PSD pentru susţinerea candidaturii la funcţia de preşedinte AEP.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













