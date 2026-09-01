Deputatul PNL Robert Sighiartău a anunţat, marţi, după şedinţa grupurilor reunite ale PNL din cele două Camere, că aproape în unanimitate, s-a luat decizia ca toţi membrii grupului PNL din Camera Deputaţilor care au votat alături de PSD învestirea Guvernului Veştea, să-şi piardă susţinerea şi funcţiile pe care le aveau. De asemenea, PNL a decis că va colabora în Parlament cu USR şi UDMR, potrivit News.ro.

"Am terminat şedinţa grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor. Am avut o şedinţă în prezenţa domnului preşedinte Ilie Bolojan, împreună cu colegii şi am luat câteva decizii importante pentru direcţia politică şi parlamentară a Partidului Naţional Liberal. În primul rând, aproape în unanimitate, s-a luat decizia ca toţi membrii grupului PNL din Camera Deputaţilor care au votat alături de PSD învestirea Guvernului Veştea, să-şi piardă susţinerea şi poziţiile şi funcţiile pe care le aveau în cadrul Camerei Deputaţilor. S-a luat această decizie cu unanimitate, iar cei care au votat alături de PSD îşi vor pierde funcţiile din cadrul Camerei Deputaţilor", a anunţat deputatul Robert Sighiartău.

Sighiartău: „Noi am avut o colaborare foarte bună cu USR”

El a precizat că a doua decizie, la fel de importantă, este de a colabora în plan parlamentar cu USR şi cu UDMR.

"Noi am avut o colaborare foarte bună cu USR, după cum vedeţi şi în guvernare, s-au făcut câteva reforme relevante pentru România şi ne dorim ca această colaborare să funcţioneze şi în perioada următoare, în această sesiune extrem de importantă, în Camera Deputaţilor, dar şi în Senat", a subliniat Sighiartău.

Deputatul PNL Gabriel Andronache a declarat la rândul lui că s-a stabilit în şedinţă o conduită coerentă a grupului parlamentar.

”Am stabilit o conduită coerentă a grupului parlamentar PNL, urmând ca orice situaţie în care colegi de-ai noştri vor vota contra voinţei grupului parlamentar să fie luate imediat măsuri administrative în cadrul grupului parlamentar”, a anunţat el.