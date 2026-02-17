Mai mult, el a precizat că este genul de discurs care distruge încrederea în statul român.

Totodată, Muraru afirmă că Marcel Ciolacu ”încă nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS”.

”Marcel Ciolacu trece toate limitele bunului simţ şi ale responsabilităţii politice. Acuză acum Institutul Naţional de Statistică că ar fi falsificat datele economice din 2024 tocmai pentru a-l face pe el să arate rău, transformând o presupusă creştere economică în recesiune tehnică. Ciolacu nu-şi asumă nicio urmă de responsabilitate, dar strigă că e manipulare, că s-au tăiat cu toporul 13 miliarde din investiţiile făcute de el şi transpuse în 2025 ca să iasă bine actualul guvern”, a afirmat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iași consideră că acestea nu sunt critici politice, ci ”aceleaşi baliverne conspiraţioniste pe care le auzim de la AUR în fiecare zi”.

”Exact genul de discurs care distruge încrederea în instituţiile statului român şi exact genul de discurs pe care Marcel Ciolacu îl îmbrăţişează acum din frustrare că realitatea economică îi arată dezastrul lasat în urmă”, a adăugat liderul PNL Iaşi.

Muraru l-a atenţionat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, să fie foarte atent, pentru că ”foamea lui Ciolacu de revenire la şefia PSD e deja vizibilă”.

Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat, luni, acuzaţii grave privind execuţia bugetară, susţinând că investiţii realizate în 2024 ar fi fost mutate în 2025 pentru a cosmetiza deficitul bugetar.

”Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiţii de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât şi legile statului (de drept)!”, afirma Ciolacu, luni, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier susţinea că nu este vorba doar despre o simplă reclasificare a fondurilor din PNRR, ci despre o diminuare artificială a investiţiilor din 2024: ”Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investiţiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu şi le-au teleportat, integral, în 2025, ca şi cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!”.

Potrivit lui Ciolacu, datele oficiale ale Ministerul Finanţelor ar indica diferenţe majore între raportările de la finalul anului 2024 şi cele revizuite ulterior.

Totodată, fostul premier al României a dezvăluit în urmă cu aproximativ doi ani media obținută la Bacalaureat şi cea de la examenul de licenţă, după ce într-o conferinţă de presă susținută la acea vreme, afirmase că nu îşi aminteşte ce notă a luat.