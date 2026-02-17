În realitate, sunt nişte machete în mărime naturală dintr-un plastic rezistent, menite să îi oblige pe cei de la volan să circule cu prudență pentru că în apropiere se află o școală.

Măsura a fost gândită astfel ca să îi atenționeze pe şoferi că în drumul lor urmează o unitate de învăţământ. Figurile sunt atât de bine realizate încât au păcălit până şi pietonii. Dar, mai important, cei de la volan au devenit mai prudenţi.

Șoferiță: „M-am speriat, prima dată am crezut că este un copil, pe urmă te obișnuiesti dar este foarte evident."

Șofer: „Când am văzut că este copil încetinesc asta-i reacția unui șofer când vede un copil”.

Șofer: „Când îl vezi prima dată crezi că este un copil în drum, oricum trebuie să frânezi."

Edilii orașului de pe Mureș au preluat ideea de la colegii lor din Viena, unde astfel de indicatoare există de multă vreme. Pozele cu cei doi copii - un băiat şi o fetiţă - au fost cumpărate de pe internet.

Adrian Antoche, viceprimar Lipova: „Trecătorii nu știau că sunt indicatoare și salutau chiar o doamnă a trecut și a spus "ceau frumoaso!" crezând că este un copil adevărat."

Lenuța Bulichi, reprezentant grădiniță: „Chiar era nevoie de așa ceva, având în vedere că-i grădiniță."

Succesul acestei inițiative i-a făcut pe cei din primărie să se gândească să semnalizeze toate clădirile din oraș în care se desfășoară activități didactice.

Adrian Antoche, viceprimar Lipova: „Majoritatea șoferilor au pus frână mai brusc decât de obicei la o trecere de pietoni, asta înseamnă că ele își produc efectul. Vrem să ne extindem la toate unitățile de învățământ cu aceste indicatoare fiind și foarte rezistente și foarte practice”.

Indicatoare similare au fost montate în trecut şi pe alte şosele din ţară. Machetele reproduceau maşini de poliţie cu radar şi îi făceau pe şoferi să reducă viteza, de teamă că ar putea fi traşi pe dreapta.