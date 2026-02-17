Este vorba despre un proiect strategic ce vizează procesarea metalelor critice în România, în contextul discuțiilor internaționale privind securizarea lanțurilor de aprovizionare cu astfel de resurse.

Astfel, o unitate care aparține Nuclearelectrica ar putea fi implicată într-un parteneriat cu o mare companie americană, pentru tratarea minereurilor de uraniu și a altor metale asociate în Feldioara.

Șeful statului a subliniat că tema materialelor critice a devenit prioritară la nivel global, în special pentru Europa și Statele Unite. „Cu titlu general, și Europa, și Statele Unite, și state care gândesc în același mod politica internațională, conștientizează că este nevoie de o politică comună în ceea ce privește materialele critice”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu la postul public de radio, explicând că la nivel internațional există preocupări tot mai mari pentru coordonarea acțiunilor în acest domeniu.

El a amintit și demersurile recente la nivel diplomatic, inclusiv discuțiile purtate în SUA de ministrul român de externe.

„Și, după cum știți, doamna ministru de externe a fost la Washington în urmă cu două-trei săptămâni, moment în care a început o discuție - Statele Unite, mai mulți parteneri europeni, Uniunea Europeană de asemenea prezentă prin reprezentant, alte țări - care să constituie o, cum să-i spunem, un fel de ... noua Organizație Mondială a Comerțului dedicată metalelor critice”, a mai spus președintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, România urmărește să se poziționeze în acest efort internațional prin valorificarea infrastructurii și expertizei existente în domeniul procesării minereurilor. Un punct important pe această hartă este o sucursală Nuclearelectrica aflată la Feldioara, unde țara noastră are deja experiență în tratarea minereurilor de uraniu.

„Ceea ce spuneți dumneavoastră, da, la Feldioara există o sucursală a Nuclearelectrica în care noi avem expertiza de a trata minereu de uraniu și alte metale care se găsesc în acel minereu”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat despre stadiul discuțiilor pentru un posibil acord, președintele a confirmat că acestea sunt deja în desfășurare și implică atât companii americane, cât și partea română.

„Și, când se va concretiza un astfel de acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru tratarea unor metale, unor minereuri de uraniu și altele la Feldioara, va fi foarte interesant pentru România”, a spus el, sugerând că proiectul ar putea deschide oportunități noi în industria materialelor strategice.

Chiar dacă nu a oferit detalii suplimentare despre calendarul negocierilor sau despre volumul potențial al investițiilor, Nicușor Dan a reafirmat că procesul este în desfășurare. Răspunzând unei întrebări despre nivelul de avansare al discuțiilor, el a declarat: „Discuțiile sunt demarate și sunt coordonate de compania privată americană, atât cu noi, Nuclearelectrica, cât și cu locația de exploatare”.

Declarațiile președintelui vin într-un moment în care mai multe state își reevaluează strategiile privind accesul la metale rare și materiale critice, esențiale pentru industrii precum energia, tehnologia sau producția de echipamente avansate.

La nivelul Uniunii Europene au fost declarate 34 de materiale critice.

Dintre acestea, România are printre altele: nisipuri cuarțoase, grafit, minerale de bor, fosforite, magneziu, germaniu și telurul și pământuri rare. Sunt însă și perspective să descoperim cobalt, niobiu, galiu și minerale din grupul platinei.

Trei proiecte de exploatare de la noi au fost declarate strategice de Comisia Europeană: grafit la Baia de Fier, în Gorj, cupru la Rovina, Hunedoara și magneziu la Budureasa, în Bihor. Astfel, procedurile de autorizare sunt scurtate și birocrația redusă. Uniunea Europeană vrea ca până în 2030 să micșoreze importurile extracomunitare cu 30%.