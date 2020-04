O uzină din România va produce peste 300.000 de măşti pe zi, care se vor folosi după 15 mai

Uzina de produse speciale de la Dragomireşti va produce măşti de tip FFP 3, precum şi măşti chirurgicale.

Știri optimiste – savurează-le alături de o cafea Tchibo!

Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, că această uzină va avea o capacitate de producţie zilnică de 70.000 - 75.000 de măşti FFP 3 şi între 300.000 - 350.000 de măşti chirurgicale.

"Am testat prima mască FFP 2, de fapt e FFP 3 din punct de vedere al certificării materialului utilizat, care e produsă în România la Uzina de produse speciale de la Dragomireşti. (...) Practic, Uzina de produse speciale Dragomireşti este prima capacitate economică care a achiziţionat utilajele şi care a pus în funcţiune liniile automatizate pentru producerea pe scară largă a două tipuri de măşti, acest tip de mască, numită N 95 după standardul asiatic, dar are echivalent de FFP3. Materialul utilizat pentru această mască a fost testat într-un laborator din Belgia şi are grad de protecţie de 99,8%. De asemenea, tot la această unitate economică intră în fabricaţie măştile chirurgicale, (...) măştile de largă utilizare care vor fi folosite după data de 15 mai. (...) Materialul care este utilizat, conform certificării, dă un procent foarte mare de protecţie, de aproape 80%", a afirmat Orban, la finalul vizitei la uzina de la Dragomireşti.

Şeful Executivului a precizat că au fost achiziţionate utilaje care permit producţia în sistem automatizat, cu o capacitate zilnică între 300.000 şi 350.000 de măşti chirurgicale, iar pentru măştile FFP 3 de 70.000 şi 75.000 de unităţi.

Citește și Zece mii de măști de protecție din China au ajuns la Onești

Potrivit lui Orban, până în prezent, au fost avizate în cadrul entităţilor din subordinea Ministerului Apărării nouă companii pentru producţia de măşti chirurgicale.

"De asemenea, există un proiect privat susţinut de către Guvern, de către Ministerul Economiei pentru a produce în România materialul necesar pentru aceste măşti. Trebuie să ştiţi că (...) nu producem material în România încă, importăm acest material, iar obiectivul nostru este să introducem în fabricaţie în România acest material, astfel încât să putem să aprovizionăm companiile care vor produce aceste măşti cu material produs în România", a susţinut prim-ministrul, potrivit Agerpres.

El a spus că preţul acestor măşti va fi "unul competitiv".

Premierul a mai informat că, la ora actuală, au fost autorizate 19 companii pentru producţia de combinezoane.

"Sigur, şi aici, deocamdată, nu producem în România stratul protector, stratul impermeabil. Şi în privinţa producţiei de combinezoane avem ca obiectiv să găsim soluţiile tehnice pentru a produce în România materialul necesar şi pentru combinezoane", a completat Orban.

Alături de premier, la vizita la Uzina de produse speciale de la Dragomireşti s-au aflat ministrul Economiei, Virgil Popescu, şi ministrul Apărării, Nicolae Ciucă.