Zece mii de măști de protecție din China au ajuns la Onești. Vin din Suqian, oraș înfrățit cu localitatea românească și vor merge la spitale și la cei din linia întâi. În februarie, ai noștri trimiseseră un transport, la rândul lor.

Angajații spitalului din Onești, Poliția și Jandarmeria au primit luni câte 500 de măști.

Viorel Gnatiuc - primar Oneşti: ”Prietenul la nevoie se cunoaște. Am primit de la orașul din China înfrățit cu Oneştiul 10.000 de măști ca și revers al medaliei la un gest pe care l-am făcut în februarie când în România nu exista coronavirus iar în China era vârf. Am primit dublul numărului de măști din care am început să oferim celor care au nevoie în linia întâi”.

George Socaci - Comandant Detașament Pompieri Oneşti: ”Personalul are foarte multe intervenții în ultima perioadă și orice ajutor este un sprijin real. Mulțumim celui care ni le-a donat și sperăm să ieșim cu bine și sănătoși din aceste misiuni”.

Edilii din Onești nu vor să rupă lanțul dărniciei. Vor trimite mai departe măști, la spitalul din Buhuși.