Interviu cu ministrul de Finanțe: ”Economia va ieși mai bine decât am anticipat”

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, se arată foarte optimist în privința efectelor pandemiei de Covid-19 asupra economiei României.

Într-un interviu acordat corespondentului Pro TV Laura Culiță, ministrul spune că, în prezent, economia românească ”arată mai bine decât ne așteptam până acum”.

El spune că lucrează cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru combaterea acestei crize.

Reporter: Cum arată economia acum și ce semnale aveți?

Ministrul Florin Cîțu: ”Economia arată mai bine decât ne așteptam până acum, dar eu cred că va arăta mai bine după ce eliminăm criza de sănătate. Ne luptăm cu o criză în economie, avem instrumentele, lucrez cu BERD, cu alte instituții la construirea acestor instrumente, dar trebuie întâi să treacă criza de sănătate.”

Reporter: Au început firmele să-și plătească taxele?

Ministrul Florin Cîțu: ”În luna martie au fost câteva surprize neplăcute, voi avea rezultatele săptămâna aceasta, acum au început să plătească taxele. În martie am plătit 4 miliarde TVA, în plus, față de media care era 1,5 miliarde. Făceam un calcul – în luna martie veniturile la ANAF față de anul trecut au fost mai mari, în serie brută, dacă nu luăm în calcul și rambursarea TVA.

Se pare că în România companiile mici și mijlocii reușesc să se miște bine, își găsesc în acestă criză oportunitate, iar eu sunt convins că și instrumentele pe care le-am pus la dispoziție de finanțare cu garantare a creditelor de către stat vor ajuta foarte mult.”

Reporter: Cum va ieși economia din această criză?

Ministrul Florin Cîțu: ”Eu zic că ieși mai bine decât am anticipat. Am făcut lucruri pe care mulți spuneau că nu le vom face niciodată – informatizarea administrației publice este în linie dreaptă, informatizarea ANAF, deja de ieri companiile private, companiile de stat, toate companiile din România lucrează cu Trezoreria de la distanță. Nu mai e nevoie să meargă nimeni, să stea la coadă, să depună documentele la Trezorerie, se face totul electronic. Am eliminat în acest fel toate cozile. Urmează în câteva săptămâni și conectarea caselor de marcat – un prim lot – de ANAF. Deci, vom avea o economie mult mai competitivă după această criză și cred că putem să folosim această criză ca pe o oportunitate.”

Reporter: Aprilie anul acesta va fi la fel ca în aprilie 2010, putem vorbi de o menținere a veniturilor statului la nivelul de anul trecut?

Ministrul Florin Cîțu: ”Nu, nu va fi chiar la fel ca anul trecut. Totuși, suntem într-o criză de sănătate și într-o criză economică. Dar e mai bine decât ne așteptam și veți vedea și cifre. Vin semnale că măsurile luate de noi de la început, luate devreme au dat rezultate și se văd în economie. Am ținut oamenii sănătoși și asta ajută economia.”

Reporter: Vă mențineți estimarea de 72 de miliarde de lei deficit bugetar?

Ministrul Florin Cîțu: ”Bineînțeles, pentru că acolo e vorba de creșterea cheltuielilor – sunt cheltuieli crescute pentru plata șomajului tehnic, pentru sănătate, sunt cheltuieli pe care le facem acum, în acest moment. Dacă recuperăm în restul anului prin venituri, vom vedea”.