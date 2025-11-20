Trageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 20 noiembrie. La Noroc se pot câștiga peste 823.000 de euro

Joi, 20 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 16 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 2,09 milioane de lei.

Rezultatele de joi, 20 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 279.200 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,18 milioane de lei (peste 823.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,12 milioane de lei (peste 7,69 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 213.700 de lei (peste 42.000 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 228.600 de lei (aproximativ 45.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 413.100 de lei (peste 81.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 59.000 de lei.

