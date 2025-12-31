Extrageri speciale loto de Anul Nou. Reporturi consistente la 6/49 și Joker, cu premii suplimentate

Loteria Română organizează miercuri, 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri una principală și una suplimentară.

Pentru tragerile suplimentare, Loteria Română a decis suplimentarea fondului de câștiguri al categoriei I, după cum urmează: 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 de lei la Loto 5/40.

Prețul unei variante simple de joc este de 16 lei la Loto 6/49, 14 lei la Joker, 10 lei la Loto 5/40, 4 lei la Noroc, 3 lei la Noroc Plus și 2 lei la Super Noroc.

La extragerile de miercuri sunt puse în joc reporturi importante. La Joker, reportul la categoria I depășește 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Loto 6/49, reportul la categoria I este de peste 8,7 milioane de lei (aproximativ 1,7 milioane de euro). La Noroc, reportul cumulat ajunge la peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

De asemenea, la Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I de peste 75.900 de lei, iar la Loto 5/40, la categoria a II-a, reportul depășește 71.800 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

La Tragerile Speciale Loto de Crăciun, organizate duminică, 21 decembrie, Loteria Română a acordat peste 31.600 de câștiguri, în valoare totală de peste 4,59 milioane de lei.

Totodată, la ultima tragere Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 4. La Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 354.879,03 lei, biletul fiind jucat online, pe platforma joaca.loto.ro.

