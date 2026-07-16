Asta după ce la Tragerile Speciale ale Verii, care au avut loc duminică, 12 iulie, Loteria Română a acordat peste 26.800 de câștiguri în valoare totală de peste 3,23 milioane de lei.

Rezultatele loto din 16 iulie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Premiile anunțate la extragerile de joi, 16 iulie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro), potrivit comunicatului emis de Loteria Română.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro).

La categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro) si la categoria a III-a se înregistrează un report de peste 61.200 de lei.