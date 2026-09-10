La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,28 milioane de lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,65 milioane de lei (peste 886.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 708.300 de lei (peste 134.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 816.600 de lei (peste 155.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 207.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 417.500 de lei (peste 79.500 de euro).