Rezultatele loto din 27 august 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 2,55 milioane de lei la Loto 6 din 49, la tragerea din 27 august 2026 La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,55 milioane de lei (peste 484.900 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 807.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 920.500 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 440.600 de lei (peste 83.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 709.600 de lei (peste 134.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 663.100 de lei (peste 126.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 405.800 de lei (peste 77.100 de euro).

La tragerile loto de duminică, 23 august, Loteria Română a acordat 22.724 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.