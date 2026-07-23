Cel mai mare câștig al extragerilor a fost înregistrat la Joker, unde, la categoria a II-a, un jucător a câștigat 534.906,02 lei. Biletul norocos a fost jucat online.

La jocul Noroc, un premiu de 155.050,32 lei a fost câștigat la categoria a II-a. Biletul câștigător a fost achiziționat printr-o stație de plată parteneră.

Totodată, la Loto 6/49, categoria a II-a, au fost înregistrate trei câștiguri, fiecare în valoare de 117.682,45 lei. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Giurgiu și Caracal, iar al treilea a fost achiziționat online.

Loteria Română precizează că marile premii puse în joc nu au fost câștigate și se reportează pentru următoarele trageri.