Conform sursei citate, biletele norocoase au fost jucate în agenţii din Oradea şi localitatea Butea, judeţul Iaşi, precum şi pe bilete.loto.ro, joaca.loto.ro şi pe pago.loto.ro.

La tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câştiguri în valoare totală de peste 2,51 milioane de lei.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Report de peste 8 milioane de euro la 6/49 la tragerea de joi

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 44,06 milioane de lei (peste 8,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,47 milioane de lei (peste 662.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,37 milioane de lei (peste 453.600 de euro), iar la categoria a II-a este un report de peste 495.000 de lei (peste 94.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 478.400 de lei (peste 91.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 709.800 de lei (peste 135.300 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 320.100 de lei (peste 61.000 de euro).