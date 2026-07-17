Potrivit sursei citate, la jocul Joker de joi, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 102.853 de lei, cu biletul norocos jucat online, pe platforma joaca.loto.ro, scrie Agerpres.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la extragerile de joi, 16 iulie 2026, Loteria Română a acordat 19.455 de câştiguri în valoare totală de peste 2,06 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I, se consemnează un report de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro), în timp ce la jocul Noroc sunt în joc mai mult de 3,23 milioane de lei (peste 617.200 de euro).

În acelaşi timp, la Joker, categoria I, se înregistrează un report de peste 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a un report ce depăşeşte 441.800 de lei (peste 84.200 de euro). De asemenea, la Noroc Plus, categoria I s-au acumulat peste 454.500 de lei (86.700 de euro).

În ceea ce priveşte Loto 5/40, la categoria I a acestui joc s-a strâns un report de peste 607.100 de lei (peste 115.800 de euro), în timp ce la Super Noroc (categoria I), reportul sare de 313.000 de lei (peste 59.700 de euro).