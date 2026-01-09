Bătută de soț, o femeie din Craiova a cerut ajutor unui străin, pe internet, care a alertat Poliția și a salvat-o

Un apel venit de la sute de kilometri a salvat o femeie din Craiova care era bătută de soţ.

autor
Roxana Tivadar

Victima se temea că va fi auzită de agresor dacă suna la 112, aşa că a cerut ajutor pe reţelele sociale, unui bărbat din Sibiu, ales la întâmplare. Iar acesta a alertat autorităţile.

Victima, o femeie de 34 de ani, era acasă, la Craiova, împreună cu soţul de 32 de ani. Aproape de miezul nopţii, cei doi au început să se certe, iar individul a devenit violent şi a lovit-o.

Femeia a vrut să ceară ajutor, dar i-a fost teamă că soţul o va auzi când va suna la 112.

Aşa că a intrat pe o reţea socială şi i-a scris, la întâmplare, unui bărbat din Sibiu. I-a povestit coşmarul prin care trece şi i-a dat adresa la care se află, rugându-l să cheme poliţia.

Tânărul a alertat imediat autorităţile şi în scurt timp un echipaj a ajuns la locuinţa victimei. Poliţiştii au găsit-o pe femeie cu urme clare de violenţă pe corp.

L-au reţinut pe soţul ei, pentru violenţă în familie. În plus, au constatat că viaţa femeii poate fi în pericol şi au vrut să emită un ordin de protecţie, însă victima a refuzat.

Oricum, pentru agresor se va cere arestarea preventivă.

