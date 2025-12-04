Loto 6/49, 5/40, Joker. Premiile uriașe la extragerile de joi, 4 decembrie

Loto 6/49
04-12-2025 | 08:44
loto

Joi, 4 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 2,26 milioane de lei.

autor
Claudia Alionescu

Rezulate loto 6/49. Numerele extrase joi, 4 decembrie:

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker:

Premii uriașe la extragerile de joi, 4 decembrie

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,91 milioane de lei (peste 768.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 830.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 631.400 de lei (peste 124.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 329.700 de lei (peste 64.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 780.500 de lei (peste 153.300 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 90.600 de lei (peste 17.700 de euro).

