Extrageri Loto, joi, 27 noiembrie 2025. Report de peste 7,87 milioane de euro la Joker, categoria I

27-11-2025 | 11:34
loto

Joi, 27 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto, după ce duminică Loteria Română a acordat peste 31.900 de câștiguri, în valoare de 2,78 milioane de lei.

Stirileprotv

Numerele câștigătoare de joi, 27 noiembrie:

Loto 6/49:
Noroc:
Joker:
Noroc Plus:
Loto 5/40:
Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 de duminică, 23 noiembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 83.200 de lei.

Doi militari ai Gărzii Naționale sunt în stare critică la spital după ce au fost împușcați de un individ la doar câteva străzi distanță de Casa Albă

