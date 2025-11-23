Extrageri loto duminică, 23 noiembrie. Report de peste 7,7 milioane de euro la Joker

Stiri actuale
23-11-2025 | 09:54
loto

Duminică, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 câștiguri, în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

autor
Știrile PRO TV

Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 23 noiembrie 2025:

Loto 6 din 49:
Joker:
Loto 5 din 40:
Noroc:
Noroc Plus:
Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,93 milioane de lei (peste 380.200 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,29 milioane de lei (peste 843.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 39,55 milioane de lei (peste 7,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 306.900 de lei (peste 60.300 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 217.800 de lei (peste 42.800 de euro).

Citește și
loto
Doi soți din SUA au câștigat de două ori la loto în doar șase luni. Premiile valorează patru milioane de dolari

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 495.000 de lei (peste 97.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 69.700 de lei.

Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Sursa:

Etichete: loto,

Dată publicare: 23-11-2025 09:54

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 20 noiembrie. Ce premii s-au câștigat
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40 și Joker, joi, 20 noiembrie. Ce premii s-au câștigat

Joi, 20 noiembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Doi soți din SUA au câștigat de două ori la loto în doar șase luni. Premiile valorează patru milioane de dolari
Stiri Diverse
Doi soți din SUA au câștigat de două ori la loto în doar șase luni. Premiile valorează patru milioane de dolari

Un cuplu căsătorit din New Jersey, Statele Unite, a câștigat de două ori la loterie, într-o perioadă de doar șase luni, scrie Bild.

Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker, duminică 16 noiembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare
Loto 6/49
Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker, duminică 16 noiembrie 2025. Care sunt numerele câștigătoare

Duminică, 16 noiembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Română a acordat premii de peste 1,59 milioane de lei.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Noiembrie 2025

30:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28