Trageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 30 noiembrie 2025. Premiile uriașe puse în joc

30-11-2025 | 09:25
Duminică, 30 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto, după ce joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.

Lorena Mihăilă

Rezultate loto, duminică, 30 noiembrie 2025

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), informează Loteria Română.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este la categoria I un report de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I de peste 76.400 de lei.

