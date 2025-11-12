Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu , susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, Grindeanu a fost întrebat de Cristian Leonte ce plan are PSD pentru a-și recupera electoratul care a migrat în favoarea AUR și cum comentează rezultatele recentului sondaj de opinie INSCOP.

Liderul PSD a răspuns că problema pierderii electoratului este una comună partidelor “tradiționale” și că e legată de inadecvarea mesajului către generațiile mai tinere.

El spune că soluția este o prezență mai activă pe rețelele sociale și a insistat că problema nu are legătură cu nemulțumirile românilor legate de corupție sau de ineficiența administrației.

"Trebuie să să corectăm acest lucru"

Sorin Grindeanu: Asta e o chestiune care în acest moment cred că trebuie să ne preocupe nu doar pe noi, cei de la PSD, ci și pe celelalte partide, să spunem tradiționale. Probabil că noi lipsim foarte mult din ceea ce înseamnă social media, modul în care se promovează aceste partide mai noi. Trebuie să să corectăm acest lucru și-l vom corecta.

Cristian Leonte: Adică e doar o chestiune de formă? Fondul este cel care vă ține în continuare masa alegătorilor, și aveți nevoie doar să schimbați prezentarea?

Sorin Grindeanu: Păi, care este fondul (motivul-n.r.) să votez AUR sau SOS?

Cristian Leonte: Revolta împotriva corupției și împotriva ineficienței administrației de până acum, de exemplu.

Sorin Grindeanu: Eu nu cred că asta este varianta. Domnii respectivi au un populism dus la extrem, (...)pe care îl vedem cu toții. Că vorbim de AUR, că vorbim de SOS sau de POT, e un populism cu accente, de multe ori, care depășesc inclusiv granițele normalului, dar care este extrem de prezent pe rețelele de socializare. Și n-am văzut din partea lor să facă ceva. Să știți că populismul nu dă de mâncare.

Cristian Leonte: De acord. Însă fundamentul de la care pleacă această respingere a partidelor tradiționale este: corupție în masă la nivelul administrației, ineficiență, nepăsare față de problemele cetățenilor.

Sorin Grindeanu: N-aș spune asta. Corupție? Cine fură, să plătească. Ce trebuie să se întâmple, ce trebuie să facă PSD sau PNL sau chiar USR....

Cristian Leonte: Partidele politice nu au niciun fel de atribuții în a-și îndepărta membrii care sunt suspectați de corupție?

Sorin Grindeanu: Evident, fiecare dintre partide au în statut... În momentul în care există membri de partid care nu respectă și sunt în afara legii, îi dai afară, și așa mai departe. Toate partidele au așa ceva, iar cine fură, indiferent că e într-un partid sau altul, trebuie să plătească.(...)

