Este opinia lui Sadhguru, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali indieni, care vorbește, într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, despre efectele tehnologiei, singurătate, succes și fericire, dar și despre presiunea de a fi mai bun decât ceilalți.

Sadhguru explică de ce telefoanele și rețelele sociale nu sunt, în opinia sa, adevărata problemă și de ce oamenii ajung să fie „mai stresaţi ca niciodată” și „mai epuizaţi ca niciodată”.

El spune că majoritatea oamenilor de succes nu sunt fericiți și face o afirmație neașteptată despre propria viață: „M-am născut. Asta e o greşeală”.

Interviul integral poate fi urmărit în video de mai sus.

Sadhguru, pe numele său Jagadish Vasudev, este unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituali indieni, fondatorul Isha Foundation și autor de bestselleruri. A devenit cunoscut la nivel mondial nu doar prin discursurile despre yoga și spiritualitate, ci și prin campaniile sale pentru protejarea mediului. Recent, a fost invitat și în România, în cadrul festivalului Untold.

De ce spune Sadhguru că telefoanele ne fac mai stresați

Sadhguru consideră că problema nu este telefonul, ci felul în care oamenii folosesc tehnologia și propriul creier. Dispozitivele moderne ne-au oferit o capacitate enormă de a face lucruri, însă, spune el, nu am învățat să folosim această capacitate în mod conștient.

Sadhguru: "Tehnologia nu e problema. Tehnologia ne ajută. Dar folosim totul împotriva noastră. (…) Tehnologia ne-a dăruit o capacitate enormă de a face lucruri, dar nu știm s-o folosim, pentru că nu știm nici cum să ne folosim creierul.”

Paradoxul este că tehnologiile au fost create tocmai pentru a ne face viața mai ușoară și pentru a ne ajuta să câștigăm timp.

„Am creat tehnologii care ne fac să câştigăm timp, dar oamenii spun că au mai puţin timp ca niciodată, că sunt mai stresaţi ca niciodată şi că sunt mai epuizaţi ca niciodată”, a explicat Sadhguru.

Potrivit lui, același mecanism poate apărea și în relația cu mâncarea, alcoolul sau mesajele trimise pe telefon.

„Problema nu e telefonul, mâncarea sau băutura. Problema e că nu eşti conştient şi devii obsesiv”, a spus Sadhguru.

Sadhguru: rețelele sociale îi fac pe oameni mai singuri

Sadhguru consideră că oamenii au astăzi mai multe posibilități ca oricând să comunice, dar relațiile au devenit mai impersonale. El face diferența între simplul contact la distanță și apropierea reală dintre oameni.

Sadhguru: „Dacă eşti la o mie de kilometri depărtare, pot să-ţi spun "te iubesc", pentru că nu o să te întâlnesc niciodată. Nu trebuie să-ţi dau pâinea mea, băutura mea, nu trebuie să împart nimic cu tine.”

Pentru el, apropierea înseamnă implicare reală și disponibilitatea de a împărți ceva cu celălalt.

„Iubirea este o apropiere profundă. Dacă spui cuiva "te iubesc" înseamnă că i te dedici profund. Azi a devenit o glumă, deoarece pe Facebook, eu "iubesc" 25 de oameni”, a spus Sadhguru.

El spune că lipsa acestei implicări reale îi face, în cele din urmă, pe oameni să se simtă singuri. Iar despre singurătate are un punct de vedere foarte dur:

Sadhguru: „Singurătatea e perioada de incubaţie a bolilor mintale. În clipa în care stai aici şi te simţi singur te pregăteşti de o boală mintală. Ea va veni, e doar o chestiune de timp.”

Sunt oamenii bogați și celebri mai fericiți?

Nu, spune Sadhguru. Majoritatea oamenilor de succes nu sunt fericiți, chiar dacă sunt vedete sau miliardari. În opinia lui, fericirea nu depinde de ceea ce ai făcut sau de ceea ce ai reușit să acumulezi.

„Fericirea nu vine din ceea ce ai făcut, din ce ai. Fericirea vine din felul în care administrezi asta”, a explicat el.

Așadar, statutul social sau profesional nu este, pentru el, o garanție că un om va fi mai fericit.

De ce spune Sadhguru că este o problemă să te compari cu ceilalți

Sadhguru spune că presiunea de a fi mai bun decât ceilalți începe încă din copilărie și poate transforma competiția într-o problemă. El vorbește despre felul în care succesul ajunge să fie măsurat prin comparația cu ceilalți. În opinia sa, această mentalitate poate deveni distructivă.

„E aproape o boală pe care clădim societatea umană. "Eu vreau să fiu deasupra tuturor!" E o boală. Ăsta nu e succes, e o boală”, a spus Sadhguru.

În loc să se compare permanent cu ceilalți, oamenii ar trebui să se concentreze pe propria evoluție.

„Nu poţi fi mai bun decât altcineva. E important ca tu să fii cel mai bun din cât poţi fi”, a explicat Sadhguru.

Sadhguru, răspuns șocant la întrebarea despre cea mai mare greșeală din viața lui

Sadhguru spune că, de regulă, încearcă să învețe înainte să greșească, iar când a fost întrebat despre o greșeală importantă din viața sa a dat un răspuns neașteptat: „M-am născut. Asta e o greşeală.”

Întrebat de ce consideră nașterea o greșeală, el a răspuns simplu:

„Pentru că m-aş fi putut lipsi de asta.”

Sadhguru spune însă că nu privește viața în termeni atât de stricți, în care lucrurile sunt împărțite între corect și greșit.

„Nu mă gândesc la viaţă ca având greşeli şi lucruri corecte. Asta nu înseamnă că tot ce am făcut a mers, dar nu o consider o greşeală”, a explicat el.

Un lucru care pare o greșeală atunci când îl privești din prezent poate să fi fost, spune el, o alegere firească pentru omul care erai la momentul respectiv.

Sadhguru: „Poate că azi, cu mintea de acum, pot spune că a fost o prostie. Dar pentru acea vârstă a fost un lucru inteligent.”