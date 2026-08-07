Într-un interviu exclusiv acordat Știrilor PRO TV, cei șapte membri ai formației au vorbit despre întâlnirea cu fanii români, impresiile despre țara noastră și dorința lor de a reveni.

WHIB este o trupă K-pop din Coreea de Sud formată din șapte membri, lansată în 2023. Formația face parte din noua generație de artiști K-pop și s-a remarcat prin spectacole energice, coregrafii spectaculoase și un stil muzical care îmbină influențe diverse.

Pentru cei șapte artiști, vizita în România a fost o experiență pe care spun că nu o vor uita prea curând.

„România este și mai frumoasă și mai fermecătoare decât îmi imaginam. Cel mai mult mă bucur că am putut să ne întâlnim cu fanii dintr-un loc nou”, a spus unul dintre membrii trupei.

Artiștii au mărturisit că vor să descopere mai mult din cultura românească și să încerce preparatele tradiționale, iar întâlnirea cu publicul de la festivalul Nibiru i-a făcut să își dorească să revină.

De ce se numește WHIB

Numele formației provine din combinația cuvintelor "white" și "black", simbolizând ideea că membrii își creează propria culoare și propria identitate artistică.

„Sperăm ca oamenii să ne țină minte ca pe o trupă care își găsește propria culoare dintre nenumărate altele”, au explicat artiștii.

Coregrafii spectaculoase și ore întregi de antrenament

Energia este cuvântul care îi definește cel mai bine pe membrii WHIB. Ei spun că acesta este primul lucru pe care își doresc să îl observe publicul atunci când îi vede pentru prima dată.

În spatele fiecărei reprezentații stau însă ore întregi de repetiții și antrenamente. Una dintre cele mai solicitante coregrafii este cea pentru piesa „Rock the Nation”, pe care membrii trupei o consideră una dintre cele mai dificile pe care le-au pregătit până acum.

Chiar dacă emoțiile sunt inevitabile înainte de fiecare concert, artiștii spun că încearcă să transforme fiecare apariție într-o experiență memorabilă pentru fani.

Mesajul transmis de membrii WHIB fanilor din România

Cei șapte artiști de la WHIB spun că sunt recunoscători să vadă oameni din ce în ce mai numeroși care le cunosc muzica, iar România ocupă deja un loc special în amintirile lor.

Ei au transmis și un mesaj pentru fanii români, veniți la Nibiru: „Suntem foarte bucuroși să fim aici și sperăm să vă bucurați de concert. Vă rugăm să continuați să ne susțineți muzica și activitățile. Vom munci din greu și sperăm să revenim cu o imagine și mai bună data viitoare.”