Membrele trupei au vorbit pentru Știrile PRO TV despre primele impresii din țara noastră, locurile pe care vor să le descopere, piesele lor preferate, coregrafiile dificile și relația cu fanii.

Artistele au dezvăluit și câteva lucruri mai puțin cunoscute din culisele grupului, de la farsele dintre membre până la efectele decolorărilor repetate asupra părului.

Ce au vizitat fetele de la EVERGLOW în România și ce vor să vadă

Membrele EVERGLOW își doresc să viziteze Castelul Bran. Deși nu știau exact denumirea acestuia, obiectivul se află pe lista locurilor pe care vor să le descopere.

„Îmi doresc foarte mult să merg la Muzeul Dracula. Mulți oameni mi l-au recomandat și sunt foarte curioasă să aflu povestea lui Dracula”, a povestit una dintre membre.

Prin ochii fetelor, România este o țară „perfectă!”, „frumoasă!” și cu „vreme frumoasă!”.

Care sunt piesele preferate ale trupei EVERGLOW

Membrele EVERGLOW au vorbit și despre muzica lor și au ales piesele care le reprezintă cel mai bine în acest moment. Printre ele, „Bon Bon Chocolat”, „Adios” și „LA DI DA”.

Întrebate ce piesă ar alege dacă ar trebui să o interpreteze pentru tot restul carierei, artistele au recunoscut că alegerea este dificilă.

„Este foarte greu de ales”, au spus ele, înainte de a indica „LA DI DA”, o piesă despre care cred că poate fi savurată de toată lumea.

Pentru EVERGLOW, cea mai dificilă coregrafie a fost cea de la începutul carierei.

„A trebuit să dansăm într-un stil mai hip-hop, cu mai multă carismă și energie. Da, aceea a fost cea mai dificilă”, au explicat artistele.

Ce piesă le provoacă cele mai mari emoții pe scenă

„Bon Bon Chocolat” este piesa care le provoacă în continuare emoții puternice atunci când publicul cântă și dansează alături de ele. Artistele spun că reacția fanilor este unul dintre momentele care le impresionează cel mai mult.

„Când o interpretăm și îi rugăm pe fani să sară împreună cu noi, iar toată lumea o face, de fiecare dată ni se face pielea de găină”, spune una dintre fete.

Cine este cea mai amuzantă membră EVERGLOW în culise

E:U este considerată cea mai amuzantă membră a trupei atunci când camerele se opresc. Deși în fața camerelor are o imagine puternică și serioasă, colegele spun că personalitatea ei este cu totul diferită în culise.

„În fața camerei este o rapperiță foarte cool și are o imagine puternică. Dar când camerele se opresc, este comedianta mea personală”, a spus una dintre colegele sale.

La capitolul farse, însă, o altă membră a primit titlul de „campioană”.

Sihyun este considerată cea mai predispusă să le facă farse celorlalte membre.

„Îmi place foarte mult să le fac farse celorlalți membri și mă distrez de fiecare dată când le văd reacțiile”, a mărturisit artista.

Unul dintre cele mai importante subiecte pentru EVERGLOW rămâne relația cu fanii. Artistele spun că sprijinul primit de-a lungul anilor le motivează să continue și să ofere, la rândul lor, tot ce au mai bun.

„Cu cât primim mai multă iubire din partea lor, cu atât ne dorim și noi să avem o influență pozitivă asupra lor”, au spus membrele trupei.

Secretul pe care membrele EVERGLOW îl dezvăluie fanilor

Una dintre fete a dezvăluit și un mic „secret” din culisele trupei. Deși părul lor arată impecabil atunci când se întâlnesc cu fanii, procesul repetat de decolorare le-a afectat podoaba capilară. Fanii nu știu acest amănunt care ține de prețul celebrității, spun ele.

„Parcă am doar un smoc de iarbă în vârful capului”, a glumit una dintre artiste.