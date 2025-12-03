Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Această clasă politică “ne însoțește” de 35 de ani, spune cunoscutul scriitor și filosof Gabriel Liiceanu, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cristian Leonte. Atâta vreme cât România nu își curăță trecutul, viitorul său „nu are pe ce să se înalțe”, avertizează el.

Liiceanu este unul dintre cei mai cunoscuți și influenți intelectuali români contemporani, cunoscut nu doar pentru activitatea sa filosofică și literară, ci și pentru implicarea sa civică din ultimii 35 de ani.

“Ce să construiești pe mandatele lui Iliescu și ale lui Iohannis?”

Gabriel Liiceanu: “Trecutul e timpul cel mai important. Dacă nu îți cureți trecutul, ai un prezent murdar, cum îl avem noi acum. Și ai un viitor care nu are pe ce să se înalțe.

Noi nu putem construi un viitor pe regimurile pe care le-am avut. Nu putem construi viitorul pe cele două mandate ale lui Iliescu. Nu putem construi viitorul pe cei zece ani ai lui Iohannis, care și-a dat blessing-ul (n.r. binecuvântarea) pentru o coaliție a hoției absolute, care a jefuit țara.

În clipa de față, iarăși, noi nu ne referim la trecut, și îl judecăm pe primul-ministru fără să ținem seama că locul în care am ajuns este opera ultimilor zece ani pe care i-am trăit și a împrumuturilor dezmățate pe care le-au putut face PSD-ul împreună cu PNL-ul - frumoasa coaliție USL, cu binecuvântarea lui Iohannis. Ce să construim pe asta?”

“Am moștenit clasa politică de pe vremea lui Ceaușescu, machiată și cosmetizată, care ne-a însoțit 35 de ani”

Foștii membri ai Securității și urmașii lor sunt încă printre noi, prezentându-se ca „mari patrioți”, este de părere Liiceanu:

“(…) Au au pe conștiință crime enorme, torturi enorme. Au apărut fiind importați de Iliescu și folosiți în continuare pentru a-i asigura puterea. După vreo câteva luni de clătinare și de spaimă, că nu se știa dacă se va ajunge la o judecare a ce făcuseră sau nu, când și-au dat seama că lucrurile se așează, au apărut la rampă în chip de mari patrioți.

Deci, o parte a societății românești, care își reprimase sistematic concetățenii, a ajuns să le spună că - după ce-i păzeau cu armata și Securitatea, cu armele la graniță, și-i împușcau dacă voiau să iasă din țară, după ce îi urmăreau, îi aruncau la închisoare și așa mai departe - aceia s-au prezentat ca mari patrioți. Îi avem pe ei sau pe urmașii lor printre noi.

Noi am moștenit clasa politică de pe vremea lui Ceaușescu, machiată altfel, cosmetizată altfel, care ne-a însoțit 35 de ani pe acest drum”.

“Cu ce să mărească Grindeanu salariile? Că nu are un ban! E o demagogie ordinară”

Referindu-se la situația politică actuală și la fricțiunile din coaliția de guvernare, Liiceanu se întreabă cum va reuși PSD să mărească salariile, așa cum promite liderul partidului.

“(…) Grindeanu, care spune ‘PSD-ul, câtă vreme va fi, noi vom mări salarii’. Cu ce să le mărească? N-are un ban! Nimeni n-are bani de mărit. Este o demagogie ordinară. După ce au făcut prăpăd bugetul țării, vin și spun că ei dacă ajung la putere iar, măresc salariile? Când noi nu știm cum să ne plătim datoriile făcute de ei?!”

