Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

Interviurile Stirileprotv.ro
03-12-2025 | 19:20
×
Codul embed a fost copiat

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

autor
Stirileprotv

Această clasă politică “ne însoțește” de 35 de ani, spune cunoscutul scriitor și filosof Gabriel Liiceanu, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cristian Leonte. Atâta vreme cât România nu își curăță trecutul, viitorul său „nu are pe ce să se înalțe”, avertizează el.

Liiceanu este unul dintre cei mai cunoscuți și influenți intelectuali români contemporani, cunoscut nu doar pentru activitatea sa filosofică și literară, ci și pentru implicarea sa civică din ultimii 35 de ani.

“Ce să construiești pe mandatele lui Iliescu și ale lui Iohannis?”

Gabriel Liiceanu: “Trecutul e timpul cel mai important. Dacă nu îți cureți trecutul, ai un prezent murdar, cum îl avem noi acum. Și ai un viitor care nu are pe ce să se înalțe.

Noi nu putem construi un viitor pe regimurile pe care le-am avut. Nu putem construi viitorul pe cele două mandate ale lui Iliescu. Nu putem construi viitorul pe cei zece ani ai lui Iohannis, care și-a dat blessing-ul (n.r. binecuvântarea) pentru o coaliție a hoției absolute, care a jefuit țara.

În clipa de față, iarăși, noi nu ne referim la trecut, și îl judecăm pe primul-ministru fără să ținem seama că locul în care am ajuns este opera ultimilor zece ani pe care i-am trăit și a împrumuturilor dezmățate pe care le-au putut face PSD-ul împreună cu PNL-ul - frumoasa coaliție USL, cu binecuvântarea lui Iohannis. Ce să construim pe asta?”

“Am moștenit clasa politică de pe vremea lui Ceaușescu, machiată și cosmetizată, care ne-a însoțit 35 de ani”

Foștii membri ai Securității și urmașii lor sunt încă printre noi, prezentându-se ca „mari patrioți”, este de părere Liiceanu:

“(…) Au au pe conștiință crime enorme, torturi enorme. Au apărut fiind importați de Iliescu și folosiți în continuare pentru a-i asigura puterea. După vreo câteva luni de clătinare și de spaimă, că nu se știa dacă se va ajunge la o judecare a ce făcuseră sau nu, când și-au dat seama că lucrurile se așează, au apărut la rampă în chip de mari patrioți.

Deci, o parte a societății românești, care își reprimase sistematic concetățenii, a ajuns să le spună că - după ce-i păzeau cu armata și Securitatea, cu armele la graniță, și-i împușcau dacă voiau să iasă din țară, după ce îi urmăreau, îi aruncau la închisoare și așa mai departe - aceia s-au prezentat ca mari patrioți. Îi avem pe ei sau pe urmașii lor printre noi.

Noi am moștenit clasa politică de pe vremea lui Ceaușescu, machiată altfel, cosmetizată altfel, care ne-a însoțit 35 de ani pe acest drum”.

“Cu ce să mărească Grindeanu salariile? Că nu are un ban! E o demagogie ordinară”

Referindu-se la situația politică actuală și la fricțiunile din coaliția de guvernare, Liiceanu se întreabă cum va reuși PSD să mărească salariile, așa cum promite liderul partidului.

“(…) Grindeanu, care spune ‘PSD-ul, câtă vreme va fi, noi vom mări salarii’. Cu ce să le mărească? N-are un ban! Nimeni n-are bani de mărit. Este o demagogie ordinară. După ce au făcut prăpăd bugetul țării, vin și spun că ei dacă ajung la putere iar, măresc salariile? Când noi nu știm cum să ne plătim datoriile făcute de ei?!”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, securitate, comunism, gabriel liiceanu,

Dată publicare: 03-12-2025 19:20

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Interviurile Stirileprotv.ro
"Cum e posibil ca tinerii de azi să creadă că e nevoie de un dictator ca să facă metroul? Metroul apărea și fără Ceaușescu!"

Clipurile de pe rețelele sociale care îl glorifică pe Nicolae Ceaușescu și prezintă dictatura acestuia ca pe o perioadă de succes și bunăstare sunt niște „sofisme ordinare” care falsifică realitatea, avertizează scriitorul și filosoful Gabriel Liiceanu.

Ilie Bolojan a anunțat că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat: ”Nu afectează educația sau sănătatea”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ilie Bolojan a anunțat că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat: ”Nu afectează educația sau sănătatea”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, că Guvernul pe care îl conduce intenționează să adopte un proiect de lege prin care să interzică cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică cele ”necontributive”.

 

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Recomandări
Studiu: Trei sferturi dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute. Se împrumută de la familie ori fac rate
Stiri Sociale
Studiu: Trei sferturi dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute. Se împrumută de la familie ori fac rate

Cei mai mulți dintre noi suntem într-un echilibru financiar fragil. Potrivit unui studiu recent, în fața unor cheltuieli mari, neprevăzute, trei sferturi dintre români rămân fără resurse. Se împrumută de la familie, prieteni, ori fac rate.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”
Stiri externe
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin. 

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28