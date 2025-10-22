Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.
El a dezmințit astfel categoric teoriile conspirației apărute în social media, potrivit cărora explozia ar fi fost provocată de o bombă, nu de o acumulare de gaze.
“Nu avem indicii că ar fi fost un dispozitiv, substanțe explozive sau amestecuri de substanțe pirotehnice”, a spus chestorul Cristian Gheorghe, cel care conduce investigația Poliției în cazul tragediei din Rahova.
Pe de altă parte, el a confirmat informațiile potrivit cărora acumularea de gaze ar fi fost provocată de o fisură apărută în afara imobilului.
"Am efectuat niște săpături pe tronsonul de conductă care ducea gazele către bloc. Într-adevăr, în afara blocului, sub carosabil, s-a găsit o țeavă fisurată - coloana care aducea gazele. Am secționat acea țeavă și am trimis-o la INSEMEX (pentru analize- n.r). Lângă ea era un cablu de curent care, de asemenea, asigura partea de alimentare cu energie electrică a blocului în cauză", a spus Cristian Gheorghe.
El a enumerat și o parte din ipotezele luate în calcul de către anchetatori, subliniind că toate acestea vor fi verificate.
"Poate să fie o cauză tehnică, de exemplu o vană care nu închidea bine. Sau poate a fost o culpă umană, eu știu? Sau poate din greșeală s-a perforat o țeavă, sau cineva a lăsat gazele deschise", a spus el.
Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse săptămâna trecută într-un bloc de locuințe din zona Calea Rahovei din Capitală.
Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea parțială. Au fost afectate şi un alt imobil din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.
Potrivit Direcției de Asistență Socială a Primăriei București, 131 persoane afectate de explozie sunt și acum cazate în hotelurile din Capitală și primesc sprijin din partea autorităților.
Sursa: StirilePROTV
politie, explozie, cercetare, rahova,
22-10-2025 16:51
22-10-2025 16:51