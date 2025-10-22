Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

El a dezmințit astfel categoric teoriile conspirației apărute în social media, potrivit cărora explozia ar fi fost provocată de o bombă, nu de o acumulare de gaze.

“Nu avem indicii că ar fi fost un dispozitiv, substanțe explozive sau amestecuri de substanțe pirotehnice”, a spus chestorul Cristian Gheorghe, cel care conduce investigația Poliției în cazul tragediei din Rahova.

Pe de altă parte, el a confirmat informațiile potrivit cărora acumularea de gaze ar fi fost provocată de o fisură apărută în afara imobilului.

"Am efectuat niște săpături pe tronsonul de conductă care ducea gazele către bloc. Într-adevăr, în afara blocului, sub carosabil, s-a găsit o țeavă fisurată - coloana care aducea gazele. Am secționat acea țeavă și am trimis-o la INSEMEX (pentru analize- n.r). Lângă ea era un cablu de curent care, de asemenea, asigura partea de alimentare cu energie electrică a blocului în cauză", a spus Cristian Gheorghe.

El a enumerat și o parte din ipotezele luate în calcul de către anchetatori, subliniind că toate acestea vor fi verificate.

"Poate să fie o cauză tehnică, de exemplu o vană care nu închidea bine. Sau poate a fost o culpă umană, eu știu? Sau poate din greșeală s-a perforat o țeavă, sau cineva a lăsat gazele deschise", a spus el.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse săptămâna trecută într-un bloc de locuințe din zona Calea Rahovei din Capitală.

Blocul a fost grav afectat, fiind pusă în discuţie demolarea parțială. Au fost afectate şi un alt imobil din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

Potrivit Direcției de Asistență Socială a Primăriei București, 131 persoane afectate de explozie sunt și acum cazate în hotelurile din Capitală și primesc sprijin din partea autorităților.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













