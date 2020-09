Interviu cu actrița Mirela Oprișor: "Mi-am dat seama că au trecut degeaba 30 de ani de la Revoluție"

Actrița Mirela Oprișor, interpreta personajului Aspirina din serialul de succes “Las Fierbinți”, a stat de vorbă cu corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari despre Revoluție, protestul din 10 august, dar și despre educație și vina generației de sacrificiu.

Invitată în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV, Mirela Oprișor a mărturisit că a participat la Revoluția din 1989, dar și la evenimentul din '87, când muncitorii de la uzina Steaguri au ieșit în centrul Brașovului, actrița povestind unul dintre cele mai dramatice momente trăite vreodată.

Mirela Oprișor: "Era creierul unui soldat de pe teatru"

Vitalie Cojocari: Cum a fost copilăria ta comparativ cu cea a fetei tale?

Mirela Oprișor: Copilăria mea a fost diferită, am știut să ia frumosul din acel banal. Am simțit că eram un copil diferit, aveam alte preocupări, îmi plăcea să merg la teatru, să merg la filarmonică. Eu încerc să accept ce trăiește fata mea acum. Noi aveam libertate, nu aveam frici, îmi plăcea să fiu socială. Dar refuz să mai compar, fiecare generație își are drumul ei și cred că suntem foarte diferiți.

Vitalie Cojocari: La o vârstă tânără, ai participat la Revoluție.

Mirela Oprișor: Am fost la evenimentul din '87, când au ieșit muncitorii de la uzina Steaguri în centrul Brașovului, și cred că aveam 15-16 ani, după care am participat și la Revoluția din 89. Cel mai dramatic moment a fost când eram pe scările de la Teatrul Dramatic și un domn m-a dat efectiv cu capul de ciment, să stau, ca să mă ferească, pentru că se trăgeau gloanțe din față. La un moment dat, am auzit pleosc-pleosc lângă mine, era creierul unui soldat de pe teatru.

M-a impresionat fața unui bărbat de pe o ambulanță. M-am gândit dacă aș putea să o redau ca actriță, dar nu cred că aș putea să redau acea față. Era ceva de pe altă planetă. Era un om viu-mort și căra morții de la Revoluție și îi așeza în parc.

Vitalie Cojocari: Nu ți-ai luat carnetul de revoluționar, nu?

Mirela Oprișor: Nu, nici nu m-am gândit la acest aspect.

Mirela Oprișor: Mi-am dat seama că au trecut degeaba 30 de ani de la Revoluție

Actrita Mirela Oprișor consideră că cei 30 de ani care au trecut de la Revoluție au trecut degeaba și că generația actuală poate reproșa acelei generații că lucrurile nu s-au schimbat deloc.

Vitalie Cojocari: Privind în perspectivă, ți se pare că a meritat tot efortul acela, unde a ajuns România?

Mirela Oprișor: Mă apucă o furie de nedescris. Din păcate, ascultam pe cineva zilele trecute vorbind despre învățământul românesc și mi-am dat seama că au trecut degeaba 30 de ani. Că nu s-a întâmplat absolut nimic și că suntem și noi la fel de vinovați ca părinții noștri. 30 de ani, noi ne-am condamnat părinții că au stat și nu au spus nimic, dar, la fel de bine, poate să mă condamne și fata mea, că am stat 30 de ani fără să iau atitudine. Atitudine împotriva tăierilor de păduri, a faptului că nu avem șosele, nu avem școli cu baie și apă la sate. Aș fi putut să devin o activistă, dar sentimentul că aș putea să greșesc cu Ana, m-a făcut mai egoistă. Dar acum îmi pare rău, pentru că știu că aș fi putut să devin o activistă.

Vitalie Cojocari: Ai spus la un moment dat că vrei să pleci din România, dar că ți-a fost frică. E adevărat?

Am vrut să plec din România chiar de curând. Din nou mi-a venit acest gând, dar mi-am dat seama că nu am putere să plec. Anm vrut să plec pentru că uneori oamenii îți dau sentimentul că nu au nevoie de tine. Uneori ai nevoie să fii recunoscut sau ajutat mai mult decât se întâmplă.

Mirela Oprișor, despre serialul Las Fierbinți: "Un scenariu bun, un regizor, o producție bună"

Actrița Mirela Oprișor a vorbit și despre succesul serialului Las Fierbinți, dar și despre temele actuale abordate de acest serial.

"Probabil că este vorba despre un cumul de factori. Unele proiecte se nasc cu stea în frunte, altele nu. Un scenariu bun, un regizor, o producție bună, actori, o echipă, am ținut unul la altul. N-am legat foarte mari prietnii, dar ne înțelegem. Suntem profi acolo, ne respectăm", a explicat actrița succesul producției de la Pro TV.

Întrebată despre monoloagele Aspirinei care s-au viralizat, în care sunt abordate teme actuale, Mirela Oprișor a declarat: "Aceste monoloage le-a scris Mimi. Pentru că acestea sunt neputințele lui, încercările de a rezolva ceva. Cred și eu în ele. Păi nu crezi că este adevărat? Pentru că asta trăim și noi. Că am tăcut și noi și mă simt vinovată că am tăcut 30 de ani. Nu avem nicio scuză că nu mergem să treacă peste noi când se taie pădurile".

Actrița a precizat, totodată, că cei care nu merg la vot sunt inconștienți, ea vorbind și despre protestul din 10 august 2019.

"Mă duc la vot, mă duc la demonstrații, sunt activă așa. Mă duc la vot pentru că este dreptul meu. Este adevărat că nu prea am pe cine să votez, din nou aceeași problemă. Dar este dreptul nostru. Cei care nu merg la vot sunt inconștienți", a mai spus Mirela Oprișor.

