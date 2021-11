Interviu cu Ciprian Ciucu: Tăierea ajutoarelor sociale, coaliția cu USR și ce face când nu are căldură?

Primarul sectorului 6 a vorbit în „Interviurile lui Vitalie” despre cum reușește să țină în viață coaliția PNL-USR din Capitală.

Șeful PNL București susține că Nicușor Dan ar trebui să cumpere de urgență ELCEN, mai ales că are susținere de la Guvern.

Ciucu povestește în interviu că atunci când nu are căldură acasă, încălzește apă sau merge la părinți și socri pentru baie.

De asemenea, cere tăierea multor ajutoare sociale în Capitală, după ce a observat că oamenii se mută în București ca să primească aceste ajutoare.

Cere și restructurarea instituțiilor subordonate primăriei Generale pe modelul pe care l-a început în Sectorul 6. De curând, le-a dat un examen polițiștilor locali ca să vadă dacă știu să scrie și să citească. Unii polițiști au dat foaia albă la final.

Primarul Sectorului 6 recunoaște că a exagerat când a promis 20 de mii de locuri noi de parcare în campania electorală pentru că nu știa cât de greu se mișcă administrația publică locală în România.

Din interviu aflați și cum îi puteți sesiza o problemă primarului sectorului 6, dar și de ce crede Ciprian Ciucu că acum este mai curat în sector decât era înainte.

Coaliția PNL-USR din Capitală

Ciprian Ciucu: Trebuie să-i asigurăm majoritatea lui Nicușor Dan, dar și Nicușor Dan trebuie să fie mult, mult, mult mai atent la semnalele care îi vin dinspre PNL și USR.

Vitalie Cojocari: Ce îi reproșați?



Ciprian Ciucu: Au fost niște probleme de comunicare, care încep să se rezolve. Nicușor Dan este mult mai atent la PNL și la mine și la reformele pe care le-am propus pentru primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu: În Sectorul 6 am o relație destul de bună cu USR. Luăm deciziile împreună. Viceprimarii USR PLUS sunt permanenți informați pe care o luăm. Sunt parte a deciziei. De asta nu avem probleme în sectorul 6. Au în atribuire 5 din 9 instituții pe care le are primăria Sectorului 6. În acest moment Nicușor Dan încearcă să aplice aceleași principii.



Vitalie Cojocari: Există această Alianță între PNL și USR în București?

Ciprian Ciucu: În acest moment, pentru că mă cunosc cu Vlad Voiculescu, l-am rugat să avem aceste întâlniri și să facem ceea ce se cheamă ”confidence building”. Există probleme între primarul general și USR PLUS. Este vorba despre delegarea competențelor către viceprimarul USR PLUS. Au existat tensiuni și cu PNL. Dacă nu ar fi această alianță, ar fi trei ani pierduți. Acești ani sunt fundamentali pentru a pune Bucureștiul pe baze solide. Să-l arunci pe Nicușor Dan în brațele PSD nu este o alternativă.

Vitalie Cojocari: Cum adică să-l arunci în brațele PSD?

Ciprian Ciucu: Dacă iese USR, dacă se radicalizează nu doar împotriva PNL, ci și a primarului general. Va trebui să-și negocieze și cu PSD, PNL nu va fi suficient.

Primăria Generală va cumpăra ELCEN cu ajutorul Guvernului

Vitalie Cojocari: Care este concluzia întâlnirii dintre premierul interimar Florin Cîțu, primarul general Nicușor Dan și primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu?

Ciprian Ciucu: Concluzia este că primăria generală are nevoie de 600 de milioane pentru a cumpăra ELCEN. Avem promisiunea premierului că va ajuta populația să treacă iarna, subvenționând o parte din prețul Gigacaloriei. Primăria trebuie să cumpere ELCEN rapid, acum. Eximbank trebuie să facă o evaluare a bonității primăriei. Să ducă un memorandum pe masa Guvernului și să-i acorde acest împrumut primăriei generale. Este important să se întâmple acum. Dacă nu scoatem ELCEN din insolvență și nu facem SACET, sistem centralizat, nu o să avem acces la acele fonduri de cogenerare care înseamnă 500 de milioane de lei. Ne-ar permite să deschidem șantiere în tot Bucureștiul și să rezolvăm în 8 ani toată termoficarea din București. Suntem în ceasul al 12-lea, în ultima secundă, dar trebuie să se miște primăria generală. Nu știu dacă primarul general a chemat Eximbank, trebuie să facă acest lucru.

Vitalie Cojocari: Mulți primari au vrut să cumpere ELCEN, nu s-a întâmplat acest lucru.

Ciprian Ciucu: În momentul acesta mingea este în terenul primăriei Capitalei. Este foarte important să fi invitat Exim la discuții.

Vitalie Cojocari: Există un termen de așteptare?

Ciprian Ciucu: Dacă până în februarie nu am rezolvat problema, este foarte târziu.



Șeful PNL București cere taierea ajutoarelor sociale din Capitală și restructurarea multor instituțiilor din Capitală

Ciprian Ciucu: Gabriela Firea a crescut costurile sociale, vouchere, tichete pe care le-a dat către populația din București. A luat DGAS de la un buget de 60 de milioane de lei și l-a dus la 340 de milioane de lei. Banii aceștia ar fi fost buni pentru a băga în investiții ca să rezolve problema termoficării. Noi zicem hai să mai tăiem din ele, nu ne mai permitem aceste costuri. Este bine să dai bani pentru persoane care să se integreze, dar nu avem niciun fel de evaluare. Cetățenii din București sunt avantajați semnificativ față de cetățenii din țară. Mulți și-au făcut mutație în București pentru a primi aceste ajutoare.

Vitalie Cojocari: Sunteți sigur de asta?

Ciprian Ciucu: Evident că sunt singur. Ne uităm la cifre. Ei se înregistrează la DGASPC, la primăria de sector. Văd această statistică.

Vitalie Cojocari: Cu cât a crescut?

Ciprian Ciucu: În procente a crescut cu 20 la sută, cel puțin.

Vitalie Cojocari: Poate s-au mutat. Bucureștiu crește ca urmare a migrației interne.

Ciprian Ciucu: De obicei oamenii se mută atunci când își permit să cumpere o casă și nu sunt cazuri sociale acelea. Prestații sociale, astfel de ajutoare care se dau este o sumă fabuloasă. Reprezintă jumătate din bugetul unui sector.

Vitalie Cojocari: De unde să le taie? Sunt niște oameni care au necesități.

Ciprian Ciucu: Sunt aceeași oameni ca și în țară. Sunt și la Iași, Constanța, la Timișoara. Acești oameni beneficiază deja de ajutor la Ministerul Muncii. Mi se pare în regulă să fie ajutați acești oameni. Dar în București, care este un oraș bogat. Nu are nevoie să atragă populație, care are mari probleme pe locuire și infrastructură. Ar trebui să fie niște investiții. Am făcut o analiză ca să mai tăiem din instituțiile primăriei Capitalei, nu doar din companiile municipale. Avem fel de fel de centre înființate. Gabriela Firea a preluat primăria la 55 de subordonate și a dus-o la 95 de subordonate.

Vitalie Cojocari: Ce centre ar urma să fie tăiate?

Ciprian Ciucu: Avem Creart, Artcub, Dinu Lipatii. Sunt multe. Ele trebuie unificate într-o singură structură cu un buget pe măsură. Este multă risipă. Avem centrul pentru seniori care plimba oamenii la mare în Grecia. Avem Centru pentru Seniori și la sectoare, se dublează activitatea. Avem Centrul pentru Tineret, avem Centru pentru Elevi. Sunt multe instituții create pentru camarile de partid și este nevoie de o restructurare și a aparatului primăriei, nu doar a acestor instituții. La sectorul 6 am trecut prin 5 astfel de restructurări și reforme.

Vitalie Cojocari: Câți oameni sunt în primărie și în structurile subordonate?

Ciprian Ciucu: Sunt 3000 de oameni. Nu vreau să dau afară oameni. Vreau să fac reforme. La DGASPC am mutat banii către alte instituții, au plecat 150 de oameni și nu am desființat niciun serviciu social.

Vitalie Cojocari: La Poliția Locală care sunt rezultatele examenelor? Știu să scrie polițiștii locali, știu să citească?

Ciprian Ciucu: Unii știu, alții au luat zero puncte. Au dat foaia goală. Nu mulți. Testul a fost foarte ușor. Și-a atins scopul. Am desființat Administrația Piețelor unde am mari probleme. Sunt date piețele din sectorul 6 pe 30 de ani. Știți câți bani primim pe Piața din Drumul Taberei? Ditamai piața. 3000 de euro pe lună. Este jaf! O să derulăm o serie de acțiuni ca să recuperăm aceste piețe.

Vitalie Cojocari: Cât ar trebui să vă aducă piața?

Ciprian Ciucu: Este ditamai piața, are pe zi zeci de mii de euro rulaj. O piață pe care o administrăm noi, semnificativ mai mică, ne aduce 10 mii de euro pe lună.

Primarul sectorului 6 încălzește apă sau merge la părinți când nu are căldură acasă

Vitalie Cojocari: Aveți căldură acasă?

Ciprian Ciucu: Câteodată da, câteodată nu.

Vitalie Cojocari: Și când nu are căldură, ce face primarul sectorului 6?

Ciprian Ciucu: Ce fac toți cetățenii. Încălzește apă. Eu am crescut la bloc, stau în cartier de când eram mic. Mă mai duc pe la mama, mă mai duc pe la socri.

Vitalie Cojocari: Dar sunteți primar. Mai mult de atât puteți să faceți?

Ciprian Ciucu: Da. M-am implicat. Această temă este nepopulară. Eu nu am nicio atribuție. Toată termoficarea este la primăria generală. Am ales să mă implic indiferent de costul politic. Îl aștept pe Vlad Voiculescu să o facă și pe alții. Apropo, Termoenergetica este o firmă în care USR este majoritar în Consiliul de Administrație. Nu este o companie controlată de PNL. Nu vreau să dau vina pe Vlad Voiculescu că nu a participat la discuție, dar cred că și USR trebuie să se implice.

Despre curățenia din sector și cum i se pot plânge cetățenii de diferite probleme?

Vitalie Cojocari: Înainte de interviu am văzut că răspundeați la solicitări de la cetățeni. Unde vă pot găsi cetățenii din sectorul 6?



Ciprian Ciucu: Mă pot găsi prin aplicația eSector 6. Și pe grupul pe Facebook Pentru Sectorul 6 care are deja 19 mii de membri. Dacă văd acea postare răspund eu, dacă nu o văd, răspunde instituția vizată. Suntem singurii din țară care fac acest lucru.

Vitalie Cojocari: Oamenii se plâng în anumite postări, susțin că este murdar în sectorul 6.

Ciprian Ciucu: Este mai curat ca înainte. Dar nici eu nu sunt mulțumit. Lucrăm cu Urban cu care avem un contract din 1999. O să delegăm serviciile de ridicare a gunoiului de la populație, împreună cu montarea unor puncte de colectare selectivă, vreau să facem o companie a sectorului 6 care să se ocupe de curățenie stradală, deszăpezire. Ar fi mult mai ieftin cu 20 de milioane pe an.

Vitalie Cojocari: Când o să fie gata?

Ciprian Ciucu: Trebuie să avem aprobare de la Consiliul General. Dacă trece de Consiliu avem un an de zile să o operaționalizăm.

Construcția primului spital din sectorul 6

Vitalie Cojocari: Sectorul 6 nu are un spital. Când am putea să vedem cel puțin începute lucrările?

Ciprian Ciucu: Suntem în discuții cu Banca Europeană de Investiții să ne ajute cu acest proiect. Am două opțiuni. Să facem noi singuri, nu avem foarte multă experiență. Sau să mergem cu ei, că mai fac acest lucru în România și în lume. Pe graficul pe care mi l-au prezentat m-am speriat nițel. Ar dura vreo 3 ani să începem lucrările. Vorbim de un spital de mărime mică spre medie.

Vitalie Cojocari: Câte locuri?

Ciprian Ciucu: 160 de paturi.

Vitalie Cojocari: Cât ar costa?

Ciprian Ciucu: Undeva 340 de milioane de lei.

Vitalie Cojocari: Ne puteți promite când ar putea începe lucrările? Până la sfârșitul mandatului Dvs vom avea începute aceste lucrări?

Ciprian Ciucu: Asta este ceea ce îmi doresc. Ca să avem începute lucrările în 2024, în primăvară.

Ciprian Ciucu recunoaște că nu poate construi toate parcările promise în campanie.

Vitalie Cojocari: Mai aveți un proiect: parcări supraetajate. În sectorul 6 este foarte greu să găsești un loc de parcare. Când vedem primele parcări?

Ciprian Ciucu: Prima o vedem la anul, la Lujerului. În februarie, martie ar trebui să începem lucrările. Am făcut deja 1000 de locuri la sol.



Vitalie Cojocari: Până la sfârșitul mandatului câte astfel de parcări vreți să construiți?

Ciprian Ciucu: Am promis în campania electorală 20 de mii, dar m-am hazardat. Nu știu dacă voi face 20 de mii, dar vreo 10 mii sper să reușim să facem. M-am aruncat.

Vitalie Cojocari: De ce această diferență? În campania electorală ni se spune un lucru, apoi se întâmplă altceva?

Ciprian Ciucu: Pentru că administrația publică locală se mișcă extrem de greu.

Vitalie Cojocari: Și nu ați știut înainte?

Ciprian Ciucu: Nu, nu am știut. Preferați să ascund adevărul? Am exagerat. Am scris singur programul. Nu am promis un spital, dar uite că îl facem. Între timp ridicăm mașinile abandonate și încercăm să scoatem dubele din sector. Vreau să trec o hotărâre de Consiliu Local prin care să nu aibă voie să parcheze. Ocupă foarte multe locuri, de la firme. Ocupă trotuare, spațiu public. Și nu doar în sectorul 6, în tot Bucureștiul. Aici aștept și de la primăria generală strategia de parcare promisă de primarul general.