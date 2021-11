Cum scăpăm de criza Covid-19? Vom face doza a 4-a? Interviu cu un expert OMS în România

Ce trebuie să facă România pentru a scăpa de criza Covid? Sunt noile medicamente o soluție? Vom face doza a 4-a?

Experta trimisă de Organizația Mondială a Sănătății în România (OMS), Heather Papowitz, i-a acordat un interviu în exclusivitate corespondentului Știrilor PRO TV Cosmin Stan.

Papowitz are o experiență de 20 de ani în gestionarea catastrofelor și a situațiilor de criză sanitară și a manageriat criza Covid din New York, în perioada de vârf a pandemiei în America.

Cosmin Stan: Dr. Papowitz, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Sunteți specialist în managementul situațiilor de urgență și vă aflați deja în România de două săptămâni. Ce ați găsit aici? Cât de mare este criza din România după standardele dumneavoastră și având în vedere experiența anterioară din criza sanitară de la New York?

Dr. Heather Papowitz: ”În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu aici. Pentru început aș vrea să vă spun cu cine m-am întâlnit și ce am făcut. Am avut ocazia să mă văd cu oameni din comunitate, să vorbesc direct cu oamenii despre experiențele lor, să vorbesc cu doctori, atât cu cei de medicină primară, de familie, dar și cu cei de la nivel academic sau instituțional, cu oficiali guvernamentali. Am încercat să acoperim toate categoriile de persoane implicate în acest proces și asta este foarte important de știut că noi încercăm să ne uităm la experiențele tuturor și să folosim aceste experiențe pentru a duce poporul român și ideile sale într-un punct în care să pună toate acestea laolaltă pentru a-i ajuta să se ajute pe ei înșiși. Așa că procesul ăsta a fost extrem de important.

Unul dintre lucrurile importante pe care le-am remarcat a fost că absolut toată lumea, începând de la nivelul comunitar cel mai de jos și până la instituțiile locale sau guvernamentale, toți oamenii pe care i-am întâlnit, sunt foarte interesați să îmbunatațească situația. Toată lumea dorește să se implice și să lucreze împreună pentru găsirea de soluții. Și cred că asta este unic aici în România și e un factor special între cele observate aici.

Câteva dintre principalele probleme și provocări identificate se învârt în jurul informațiilor. Cred că cea mai mare provocare cu care ne confruntăm este cea a informării. Sunt foarte multe informații care vin din multe locuri diferite și toată lumea de la toate nivelurile, de la cel de sănătate publică până la mediul de afaceri, școli și comunități, au probleme în a aduna toate aceste informații din diverse locuri, în a le înțelege și apoi a încerca să facă cele mai bune recomandări pentru familii, angajați, elevi.

Aceasta este, cred, una dintre cele mai mari probleme pe care le-am descoperit aici. Și apoi mai este și dezinformarea sau răspândirea de informații care îi îndepărtează pe oameni de la a face alegerile corecte. Asta am văzut la aproape toate nivelurile și aproape toată lumea a spus că asta a fost cea mai mare barieră care i-a oprit pe oameni să aibă grijă de ei în cel mai potrivit mod, să se vaccineze, deci și ăsta a fost un factor semnificativ. Apoi au mai fost problemele legate de schimbarea permanentă a guvernelor, ceea ce a îngreunat adoptarea unor politici, aplicarea și continuarea lor, unele probleme structurale ale sistemului de sănătate, -nu voi intra acum în detalii- dar sunt câteva părticele care pot fi mișcate mai rapid ca să fie totul mai eficient...

Cosmin Stan: Ca de exemplu?

Dr. Heather Papowitz: Cred că o primă zonă ar fi chiar în linia întâi. Deci acea primă decizie a cuiva de a veni să se testeze, să fie verificat și să intre astfel în sistemul de sănătate chiar acolo în prima linie, la nivel de medicină primară, de medic de familie, acolo, acel prim-contact poate fi îmbunătățit, întărit. Aici trebuie vorbit cu membrii comunității care trebuie ajutați să ia deciziile corecte, la acest nivel le vorbești despre vaccinare, deci acest punct de primă intrare în sistemul medical poate fi îmbunătățit.

Cosmin Stan: De ce credeți că suntem în această situație? Cum am ajuns aici?

Dr. Heather Papowitz: În primul rând, vreau să aplaud pe toată lumea pentru munca depusă până acum. E uimitor! Știu că ceea ce se vede sunt rezultatele, dar ceea ce nu se vede este toată munca depusă în spate la nivel comunitar, la nivelul departamentului de sănătate publică, care lucrează pentru a asigura testarea, vaccinurile, orice este nevoie pentru medici și serviciile de sănătate. Deci sunt echipe întregi de oameni care lucrează pentru a ajunge la niște rezultate. Ce vedem noi la televizor e ceea ce nu a mers bine, nu vedem ceea ce merge bine și sunt câteva lucruri care au fost făcute bine și care trebuie doar eficientizate, standardizate, proceduri standardizate de urgență cum le numim noi, care vor ajuta să deblocheze procesele administrative, să permită oamenilor potriviți să facă ceea ce trebuie să facă și să miște totul mai rapid într-o situație de urgență. Cam astea ar fi câteva dintre lucrurile care se întâmplă în spatele a ceea ce se vede.

Cosmin Stan: Deci, în principiu, nu prea suntem în stare să ne descurcăm într-o situație de urgență?

Dr. Heather Papowitz: Nu, nu, nu aș spune asta... faceți chiar o treabă excelentă, de fapt! Dar unele dintre piesele acestui puzzle, liantul care le unește pentru a ajuta la eficientizare și a pune totul laolaltă, deci când am vorbit mai devreme despre intrarea în sistemul de sănătate la nivel de medic de familie și apoi conectarea la nivel de spital, deci aceste legături pot fi eficientizate, de exemplu... dar munca depusă până acum a fost foarte bună, excelentă, de fapt, dar e vorba doar despre o chestiune de eficientizare aici.

Cosmin Stan: De ce era necesară expertiza dumneavostră în România la acest moment?

Dr. Heather Papowitz: La momentul vârfului acestui val pandemic aici, autoritățile guvernamentale au făcut o cerere de sprijin, iar noi ajutăm atunci când suntem solicitați, așa că de-aia sunt eu aici. Specialitatea mea, managementul situațiilor de urgență, acoperă toate ariile unui răspuns de urgență ceea ce înseamnă că eu pot să analizez fiecare părticică, de la supraveghere la gestionarea pacienților, la ansamblul sistemului de sănătate, vaccinare, comunicare, și să aduc toate aceste bucățele într-un sistem unic. Avem experți la birourile noastre regionale din Copenhaga și din întreaga lume cu care eu mă pot consulta când am nevoie de ajutor pe fiecare dintre aceste chestiuni luate separat. Deci nu sunt expertă în niciuna din aceste domenii dar le cunosc suficient cât să le pot organiza împreună într-un sistem unic și asta înseamnă management al urgențelor care chiar ajută în asemenea situații.

Cosmin Stan: Cum a fost până acum în România? Care ar fi primele dumneavoastră concluzii?

Dr. Heather Papowitz: Câteva zone unde pot fi aduse îmbunătățiri ar fi, din nou, partea de informații, infodemia cum o mai numim noi, cu informații care vin de peste tot, informații greșite. Deci ar trebui lucrat la partea asta și identificate niște locuri unde să poată fi lansate niște campanii de comunicare prin care să fie transmis acolo, în mod specific, mesajele corecte sau informațiile care să îi ajute pe oameni să ia deciziile cele mai bune pentru ei. Deschiderea comunicării cu oamenii, deci un dialog în ambele direcții, să vorbești cu oamenii despre îngrijorările pe care le au. Oamenii au îngrijorări justificate. Sunt preocupați de siguranța proprie, de cât de bine funcționează vaccinurile, deci e foarte important acest dialog.

Deci ar trebui lucrat cu acele persoane care sunt foarte apropiate de comunitate, medici de familie, profesori, lideri religioși, și ar trebui să le fie furnizate lor acele informații și instrumente de care au nevoie pentru a purta mai departe această conversație cu comunitatea. Asta cred că este foarte important, această informație este cea mai mare problemă! Ceea ce am constatat în vizitele mele în teritoriu este că oamenii chiar vor să facă ceea ce este mai bine pentru ei și pentru familiile lor doar că au nevoie de instrumentele și de sprijinul necesare pentru a face asta. Așa că aș spune că asta e una dintre cele mai mari probleme care trebuie rezolvate.

Cred că ar trebui o atenție mai mare acordată acestor informații și oamenii ar trebui să fie ghidați către informația corectă, asta ar fi de mare ajutor, dar cum spuneam, cu o atenție sporită asupra informațiilor și cu sprijinirea oamenilor să găsească informația corectă. Iar astfel de conversații unu la unu sunt extrem de puternice. Cu toate informațiile venite de peste tot, atunci când ai o informație care îți este spusă direct față în față, discutată cu tine, într-un loc unde poți să pui și întrebări, cred că sunt foarte multe întrebări despre COVID, despre vaccinuri, și oamenii vor răspunsuri de la cineva în care au încredere.

Cosmin Stan: Se vorbește mult despre medicamentele apărute deja de la producătorii Merck și Pfizer care par să aibă o eficiență semnificativă împotriva COVID19. Mai mult de atât, Marea Britanie a și aprobat deja unul dintre ele pentru tratarea pacienților COVID. Ce părere aveți despre asta? OMS încurajează această abordare?

Dr. Heather Papowitz: OMS le analizează, vor intra sub observația unor comisii de experți care le vor cerceta cu atenție și apoi vor face recomandari dar sunt în analiză. Să ai un medicament care poate fi administrat devreme în boală, ce poate duce la evitarea spitalului de către acel pacient, deci acum avem spitale pline și nu mai vrem asta, deci vrem să evităm spitalizarea, așa că dacă detectăm pacienții din timp asta ne duce înapoi la subiectul testării.

Depistarea timpurie și testarea pacienților pentru a afla devreme dacă au sau nu boala și administrarea acelui tratament rapid, trebuie să fie în primele 2-3 zile, și își pot lua tratamentul de la farmacie, ceea ce ar fi mai ușor aș spune, cred că asta va fi de mare ajutor. Va fi un alt instrument pe care îl vom avea la îndemână, însă totuși vaccinarea înseamnă prevenție și e mult mai bine să previi îmbolnăvirea mai ales în cazul celor din grupe cu risc precum bătrânii sau bolnavii cronici pentru a-i ține departe de spital. Dar și medicamentul va fi o altă unealtă, este o schimbare radicală în lupta împotriva bolii.

Cosmin Stan: Ar fi o soluție potrivită și pentru România mai ales că sistemul nostru de sănătate nu poate face față numărului de pacienți, cel puțin acum?

Dr. Heather Papowitz: Cred că soluția este încurajarea vaccinării. Este prevenție și e mai bine decât să aștepți să te îmbolnăvești... medicamentul Merck oferă 50% șanse să nu ajungi în spital, dar tot nu ai vrea să îți asumi totuși acest risc. Prevenția e mai importantă și apoi, odată vaccinat, dacă totuși te îmbolnăvești, atunci mai ai un strat de apărare... deci e un sistem stratificat de abordare a problemei: vaccinare, medicamente și apoi măsuri de distanțare pentru tine și familie. Deci, da, e o piesă din puzzle dar care nu înlocuiește vaccinul.

Cosmin Stan: Ce argumente ați constatat că ar fi acceptate și ar convinge mai mulți oameni să se vaccineze?

Dr. Heather Papowitz: Cred că înainte de a ne prezenta argumentele, trebuie să vorbim cu oamenii și să-i ascultăm, să înțelegem care sunt barierele lor și ce îi oprește de la a se vaccina. Așa că până nu-i înțelegem și nu discutăm cu oamenii, adică nu vom avea o conversație adevărată, nu vom afla cu adevărat ce nevoi au și cum îi putem ajuta să ia deciziile corecte.

Cosmin Stan: Ce va urma din punct de vedere al vaccinării? Sunt deja atât de multe țări care oferă a treia doză. Va urma a patra, a cincea?

Dr. Heather Papowitz: Prioritatea este să oferim cât mai multor oameni vaccinarea inițială mai ales celor din grupele de risc și vedem că asta este deja dificil. Nu vrem să mai vedem spitalele ca acum și am vizitat câteva până acum și este dramatic să vezi oamenii înghesuiți în camerele de urgență, este impresionant! Nu vrem să mai vedem asta vreodată, așa că vaccinarea primară a celor cu risc și alocarea timpului necesar pentru asta este de o importanță capitală. În ceea ce privește o a treia doză, persoanele imunocompromise ar trebui să o primească, și apoi sunt o serie de discuții privind administrarea acestei doze booster pentru diverse alte grupe de vârstă sau de risc. Dacă va mai fi o a patra sau a cincea doză, asta vom vedea. Monitorizăm situația, urmărim datele și vedem ce se întâmplă iar deciziile se iau în funcție de evoluții.

Cosmin Stan: Dar pe termen lung? Cum va arăta viitorul? Va trebui oare să ne vaccinăm în fiecare an sau de două ori pe an?

Dr. Heather Papowitz: Din nou, asta e dificil de spus acum. Nu știm deocamdată dacă 2 doze sau 3 doze sunt ok sau nu, trebuie să vedem în timp cum evoluează situația. Deci nu știm încă, dar cu siguranță specialiștii analizează îndeaproape.

Cosmin Stan: Ce se întâmplă cu noile tulpini? Producătorii de vaccinuri nu ar trebui să își actualizeze serurile în funcție de modificările virusului?

Dr. Heather Papowitz: Acum vaccinurile sunt eficiente și împotriva tulpinii Delta, care este cea mai răspândită în acest moment. Virusul este monitorizat constant, la nivel mondial, în vederea identificării unor modificări. Și, de asemenea, în baza unor eventuale modificări, ne uităm și la cum e afectat modul în care este transmis virusul, cât de mult afectează pacienții, cât de tare se îmbolnăvesc dar și cum acționează vaccinul. Deci toate acestea sunt monitorizate constant pentru orice modificare a virusului apare. Și, întorcându-ne la vaccinarea cât mai multor oameni... dacă reușim să vaccinăm cât mai multe persoane în întreaga lume, atunci vom avea o transmitere mai mică și deci și o șansă mai mică de modificare a virusului. Dacă putem vaccina mai mulți oameni, evident că în primul rând le salvăm viața, dar totodată oprim transmiterea virusului la scară largă, așa că virusul nu va mai avea șansa să se modifice atât de mult. Este extrem de important să avem o acoperire prin vaccinare cât mai mare. Organizația Mondială a Sănătății lucrează acum cu parteneri și guverne din întreaga lume în încercarea de a spori rata de vaccinare așa încât să micșorăm aceste șanse de retransmitere.

Cosmin Stan: Cum explicați că sunt unele țări în lume, mai ales în Africa, unde rata de vaccinare este scăzută și, de asemenea, rata de infectare este foarte mică? Are legătură cu temperatura ridicată, deși sunt și alte țări calde care au avut serios de suferit de pe urma unor valuri de COVID?

Dr. Heather Papowitz: Asta este o întrebare foarte, foarte bună. Sunt câteva lucruri care ar putea să explice asta. În primul rând, structura de vârstă în aceste țări este mult mai mică și așa cum am văzut până acum populația tânără nu dezvoltă atât de mult forme grave ale bolii, deci țările cu o populație mai îmbătrânită sau cu mai mulți bolnavi cronici sunt susceptibile să aibă rate mai mari de îmbolnăvire gravă și de mortalitate. Deci, populațiile în aceste țări sunt mai tinere, acesta ar fi motivul numărul 1. Motivul al doilea se referă la capacitatea de testare. Cu cât testezi mai mult, cu atât vei depista mai mulți bolnavi. Deci posibilitatea de a testa este mai limitată acolo, accesul la testare, de asemenea, prin urmare sunt mai puține cazuri depistate și raportate.

Totodată, cu o populație mai tânără, ai mai mulți asimptomatici și bolnavi cu forme ușoare, care nu vor merge să se testeze și deci, numărul de cazuri rămâne scăzut. Și un alt aspect este că guvernele, Uniunea Africană și Centrul African de Control al Bolilor, toate s-au unit și au preluat frâiele pandemiei, au implementat imediat măsuri stricte, au acționat decisiv, mai ales că sunt și obișnuite să acționeze în caz de epidemii, sunt buni la asta.

Biroul regional OMS din Africa lucrează intens pentru a crește testarea în zonă, pentru a avea o mai bună înțelegere a pandemiei acolo, pentru că credem că sunt mult mai multe cazuri, doar că acestea nu sunt raportate.

Cosmin Stan: Care ar fi rata optimă de vaccinare când pandemia începe să dea înapoi?

Dr. Heather Papowitz: Cât de mare se poate, mai ales în rândul celor din grupe de risc, dar totodată dublată de alte măsuri. Deci, vaccinare împreună cu măsurile obișnuite deja precum masca de protecție, distanțarea fizică, măsuri bune, solide, de protecție la locul de muncă, în școli, dacă mai apare un medicamente bun, adăugăm și asta. Deci dacă avem toate acestea la un loc, asta ne va ajuta să mergem mai departe și să îmbunătățim situația. Deci e un mix cu de toate.

Cosmin Stan: Și în privința cifrelor? Ar trebui să fie 70, 80%?

Dr. Heather Papowitz: E foarte greu să dai o cifră, pentru că sunt atât de multe bucățele implicate într-un asemenea răspuns. Deci fiecare piesă aduce ceva în plus și fiecare este importantă în a ajuta la reducerea răspândirii virusului.

Cosmin Stan: M-aș întoarce acum la una dintre primele întrebări: ce a fost greșit în România?

Dr. Heather Papowitz: Din nou, nu aș spune că a mers ceva rău... cred dimpotrivă că sunt unele lucruri care au mers bine, dar care aveau nevoie să fie întărite, sporite și susținute cu mai multe resurse. Cred că multe lucruri au mers bine, cred că partea cu informațiile ar putea fi îmbunătățită, vorbim de abilitatea de a transmite informația corectă și a-i face pe oameni să asculte acea informație versus informația care nu i-a ajutat pe oameni să ia decizia bună pentru sănătatea lor. Cred că ăsta ar fi un lucru care ar fi putut fi deprins mai devreme. Dar în rest cred că lucrurile au mers în direcția în care trebuie și oamenii au făcut eforturi imense, doar că mai e vorba doar de a pune toate acestea laolaltă și a le eficientiza un pic.

Cosmin Stan: Și, în final, când credeți că se va termina asta?

Dr. Heather Papowitz: O să îmi deschid acum globul de cristal și o să încerc să-ți răspund. Nu știm, nu știm. Asta este ceva foarte dificil de prezis. Este un virus nou, continuă să facă diverse lucruri care nu neapărat ne surprind dar cred că ar trebui să fim pregătiți pentru urcușuri și coborâșuri. Cred că putem să ne îmbunatațim situația prin vaccinare, cum am mai spus, mai ales a celor din grupe de risc, dacă putem avea și un medicament ce ar putea fi folosit din timp și asta ne-ar ajuta mult, împreună cu măsurile de protecție știute... dar cred că virusul va fi aici pentru o vreme și nu aș putea spune pentru cât timp și nici ce se va întâmpla. Dar cred că acum trebuie să ne descurcăm cu situația din acest moment și să încercăm să trecem de această fază.

Cosmin Stan: Dr. Papowitz, vă mulțumesc mult pentru toate aceste informații valoroase.