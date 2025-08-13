Belarus a anunțat că exercițiile cu Rusia vor include „planificarea utilizării” armelor nucleare și a rachetei Oreșnik

Oficialul nu a specificat cum anume participanții la exercițiu vor exersa „planificarea utilizării” acestor arme.

„Acesta este un element important de descurajare strategică pentru noi. Așa cum cere șeful statului, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Vedem situația de la granițele noastre de vest și de nord și nu putem privi cu calm militarizarea și activitatea militară. Demonstrăm deschiderea, liniștea, dar trebuie să păstrăm întotdeauna pulberea uscată”, a adăugat Khrenin.

Exercițiile militare strategice ruso-belaruse „Zapad-2025” vor avea loc în perioada 12-16 septembrie în Belarus.

Scopul lor este de a testa capacitățile Federației Ruse și ale Belarusului de a garanta securitatea Statului Unional, precum și pregătirea părților de a respinge un posibil atac.

În 2024, Rusia și Belarus au efectuat exerciții cu arme nucleare tactice. Ministerul rus al Apărării le-a anunțat public, spunând că reprezintă un răspuns la „declarațiile și amenințările provocatoare” ale Occidentului.

