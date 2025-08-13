Belarus a anunțat că exercițiile cu Rusia vor include „planificarea utilizării” armelor nucleare și a rachetei Oreșnik

Stiri externe
13-08-2025 | 16:25
arme nucleare
Shutterstock

Moscova și Minsk vor exersa „planificarea utilizării” armelor nucleare și a rachetelor Oreșnik în timpul exercițiilor militare comune „Zapad-2025”, a declarat ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenin, potrivit publicației independente Meduza

autor
Vlad Dobrea

Oficialul nu a specificat cum anume participanții la exercițiu vor exersa „planificarea utilizării” acestor arme.

„Acesta este un element important de descurajare strategică pentru noi. Așa cum cere șeful statului, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Vedem situația de la granițele noastre de vest și de nord și nu putem privi cu calm militarizarea și activitatea militară. Demonstrăm deschiderea, liniștea, dar trebuie să păstrăm întotdeauna pulberea uscată”, a adăugat Khrenin.

Exercițiile militare strategice ruso-belaruse „Zapad-2025” vor avea loc în perioada 12-16 septembrie în Belarus.

Scopul lor este de a testa capacitățile Federației Ruse și ale Belarusului de a garanta securitatea Statului Unional, precum și pregătirea părților de a respinge un posibil atac.

Citește și
benzinărie din Germania
Un copil de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră

În 2024, Rusia și Belarus au efectuat exerciții cu arme nucleare tactice. Ministerul rus al Apărării le-a anunțat public, spunând că reprezintă un răspuns la „declarațiile și amenințările provocatoare” ale Occidentului.

Sursa: Meduza

Etichete: Rusia, belarus, arme nucleare, rachete, exercitii,

Dată publicare: 13-08-2025 16:00

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Un copil de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră
Stiri externe
Un copil de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră

O familie din Offenburg, landul german Baden-Württemberg, și-a uitat copilul de 10 ani la o stație de alimentare de pe autostrada A8, în Bavaria, în timp ce se îndrepta spre Austria, în vacanță.

Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna, la câțiva metri distanță de baza navală NATO. Reacția Bulgariei
Stiri externe
Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna, la câțiva metri distanță de baza navală NATO. Reacția Bulgariei

Rusia a cerut oficial permisiunea Bulgariei pentru a-și deschide un consulat la Varna, la doar câțiva metri distanță de sediul Marinei Bulgare, care este și bază militară NATO.  

Viktor Orban: ”Ucraina stă la mâna Ungariei”. Amenințarea lansată de premierul maghiar
Stiri externe
Viktor Orban: ”Ucraina stă la mâna Ungariei”. Amenințarea lansată de premierul maghiar

Viktor Orban a lansat o amenințare voalată la adresa Ucrainei, despre care a spus că stă la mâna Ungariei din punct de vedere energetic, iar dacă un stâlp ar ”cădea” sau o conductă s-ar ”rupe” pe teritoriul maghiar, atunci ”Ucraina s-ar opri”.

Recomandări
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%
Stiri Politice
Austeritate, dar cu salarii mărite. Decizie a șefei Curții de Conturi, venită de la Fisc: majorarea lefurilor cu 40%

În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, conducerea Curții de Conturi a decis majorarea salariilor noilor angajați, precum și a celor care primesc calificative de ”bine” și ”foarte bine”.

Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent
Stiri externe
Liderii UE, videoconferință cu Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Ce încearcă să îl convingă. Nicușor Dan va fi prezent

Mai mulţi lideri europeni vor discuta miercuri cu liderul SUA Donald Trump, prin videoconferinţă, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei cu ocazia întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu omologul său rus Vladimir Putin.

Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”
Stiri Economice
Ministrul Finanţelor: ”Da, există riscul unei recesiuni. E un risc real şi trebuie să ne pregătim”

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, susţine că riscul unei recesiuni economice în România este unul real, subliniind faptul că „nu era aşa de greu de anticipat”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 August 2025

49:48

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12