Rusia organizează exerciți militare Zapad 2025. NATO: „Scenariile ar putea arăta cum se pregătește Rusia să atace Occidentul”

Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Exerciţiile, care se vor desfăşura în perioada 12-16 septembrie, vor include unele manevre în apropierea Poloniei şi Lituaniei, Kremlinul pregătindu-se pentru o posibilă confruntare cu forţele NATO, relatează POLITICO, conform news.ro.

„Trebuie să luăm în serios exerciţiile din apropierea graniţelor NATO şi UE; atât ţările vecine, cât şi NATO în sine le tratează cu cea mai mare seriozitate”, a declarat ministrul adjunct al apărării din Lituania, Tomas Godliauskas.

„Lituania şi aliaţii noştri sunt pregătiţi, uniţi şi vor monitoriza îndeaproape evoluţia situaţiei, fiind gata să răspundă dacă va fi necesar”, a asigurat oficialul lituanian.

Observatorii occidentali vor folosi Zapad pentru a evalua gradul de pregătire al armatei ruse la mai bine de trei ani după ce a atacat Ucraina – un război care a costat Rusia peste un milion de victime şi a distrus cantităţi uriaşe de echipament, dar care a şi stimulat economia de război a Rusiei.

Având în vedere îngrijorarea crescândă a NATO că Rusia ar putea intensifica războiul în curs cu Ucraina atacând un membru al alianţei, posibil una din ţările baltice, NATO urmăreşte cu mare atenţie dacă Zapad oferă indicii despre o viitoare ofensivă rusă, a declarat Tomas Janeliūnas, profesor la Institutul de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice al Universităţii din Vilnius.

„NATO monitorizează foarte atent activitatea militară a Rusiei. Nu vedem nicio ameninţare militară imediată împotriva vreunui aliat NATO. Cu toate acestea, rămânem vigilenţi”, a declarat alianţa.

„Este de aşteaptat ca scenariile acestor exerciţii să indice tipul de război pentru care se pregăteşte Rusia împotriva Occidentului”, a precizat NATO.

Cum răspunde NATO

Ca răspuns, ţările NATO care se învecinează cu Rusia organizează propriile exerciţii militare.

Tarassis 25 implică 10 ţări nord-europene membre NATO, în timp ce Lituania va organiza propriul exerciţiu de apărare naţională, Thunder Strike.

Polonia organizează Iron Defender-25, la care participă 30.000 de soldaţi, în această săptămână.

„Polonia va răspunde la exerciţiile Zapad 2025 într-un mod adecvat din partea poloneză”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de radio polonez RMF.

Rusia organizează exerciţii Zapad cam o dată la patru ani din 1999, iar îngrijorarea cu privire la acestea este oarecum o tradiţie. Deşi sunt exerciţii defensive din punct de vedere formal, cel din 2009 a simulat un atac nuclear asupra Varşoviei, iar exerciţiul din 2021 a dus la o concentrare masivă de forţe în Belarus, care au fost utilizate câteva luni mai târziu pentru a ataca Ucraina.

Ce vor exersa militarii ruși

Trupele ruse şi belaruse vor exersa, între altele, planificarea utilizării sistemelor de rachete cu capacitate nucleară Oreşnik.

Organizatorii Zapad susţin că exerciţiile lor nu vor depăşi 13.000 de persoane, iar Belarusul a declarat că invită observatori din ţările NATO, precum şi din Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

Însă Rusia desfăşoară, de asemenea, alte trei exerciţii separate cu ţări membre ale Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), mascând dimensiunea reală a exerciţiilor, a declarat Consiliul German pentru Relaţii Externe. CSTO include Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan.

Exerciţiul Zapad va acoperi districtele militare Moscova şi Leningrad din Rusia, enclava Kaliningrad, regiunea arctică, Marea Baltică şi Marea Barents şi Belarus.

Unele exerciţii – în apropierea satului belarus Goja şi în Dobrovolsk, Kaliningrad – vor avea loc la doar câteva zeci de kilometri de Polonia şi Lituania. Trupele vor fi poziţionate şi pe ambele părţi ale Coridorului Suwałki, fâşia de 70 de kilometri dintre Belarus şi Kaliningrad, considerată pe scară largă unul dintre cele mai vulnerabile puncte din Europa.

Serviciile de informaţii militare din Lituania se aşteaptă ca până la 30.000 de soldaţi să participe la Zapad — mult mai puţini decât în 2021, când au participat aproximativ 200.000 de soldaţi. Acesta este un efectiv departe de ceea ce ar avea nevoie Rusia pentru a ataca un membru NATO, mai ales în contextul războiului din Ucraina, a spus Janeliūnas.

Risc de escaladare

Cu toate acestea, Moscova ar putea folosi exerciţiile pentru a testa reacţia NATO la provocări precum încălcarea spaţiului aerian, atacuri cibernetice sau chiar sabotarea infrastructurii civile – evaluând cât de repede răspund aliaţii şi dacă atribuie responsabilitatea Rusiei.

Acest lucru creşte pericolul unei escaladări.

„Este foarte posibil ca anumite semnale coincidente să fie interpretate ca un atac real asupra ţărilor NATO”, a avertizat Janeliūnas.

„Trebuie să înţelegem un lucru simplu: în timpul exerciţiilor militare, când armele sunt pregătite, este adesea dificil să distingem simularea de acţiunea militară reală”, spune profesorul lituanian.

Dar Godliauskas, adjunctul ministrului apărării, dă asigurări că Lituania este capabilă să diferenţieze ameninţările.

„Avem capacitatea de a observa şi de a răspunde, precum şi de a face distincţia între un accident şi o ameninţare reală”, a spus el.

În ciuda acestui fapt, Godliauskas atrage atenţiua că „este nerealist să ne aşteptăm la o probabilitate zero de incursiuni aeriene”.

În iulie, două drone au intrat în spaţiul aerian lituanian din Belarus, iar ţara şi-a închis recent spaţiul aerian de-a lungul frontierei cu Belarus până la 1 octombrie.

