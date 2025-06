Bloggerii militari ruşi s-au speriat de o nouă catastrofă: Dezintegarea unei rachete Oreşnik | VIDEO

A fost o privelişte magnifică, dar şi puţin îngrijorătoare, care s-a răspândit imediat pe reţelele sociale. Iar câţiva bloggeri militari ruşi, furioşi şi deconcertaţi după atacul ucrainean asupra bombardierelor strategice Tupolev, în urma operaţiunii „Pânza de păianjen”, s-au speriat şi au crezut că ar putea fi vorba despre o nouă catastrofă, iar prima umilinţă ar fi urmată de o a doua - cea a eşecului lamentabil al răspunsului rusesc, scrie Le Figaro.

Тут такое пишут, что вроде бы россия запустила по Украине Орешник, но он взорвался недалеко от границы с Казахстаном.

They say that Russia launched Oreshnik in Ukraine, but it exploded near the border with Kazakhstan. pic.twitter.com/wsFn8h2PpS