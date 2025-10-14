„Omuleții verzi” ai lui Putin au apărut la frontiera cu Estonia. Ultima oară când au fost văzuți au ocupat Crimeea | VIDEO

Estonia afirmă că Moscova își intensifică provocările după ce o mișcare neobișnuită a trupelor ruse lângă graniță a forțat Tallinnul să închidă un punct de trecere a frontierei pe 10 octombrie.

Punctul de trecere Saatse Boot — situat în apropierea unei mici secțiuni din teritoriul rus în formă de cizmă care se întinde în sud-estul Estoniei — a fost închis după ce grănicerii au raportat că au văzut șapte bărbați înarmați în uniforme fără elemente de identificare apărând pentru scurt timp pe drum. Ar fi vorba despre asa-numiții „omuleți verzi” ai Kremlinului, notează The Kyiv Independent.

???????? Estonia has closed a section of its border with Russia after detecting unusual military activity on the Russian side The incident occurred near Saatse, where part of the road runs through Russia’s Pskov region. Estonian border guards noticed an unusual number of Russian… pic.twitter.com/lBDZ5mhBjW — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2025

„Gărzile de frontieră ruse patrulează în mod obișnuit zona din apropierea Saatse, deoarece se află pe teritoriul lor. Cu toate acestea, astăzi am observat o mișcare semnificativ mai mare decât de obicei”, a declarat Kunter Pedoski, comandantul operațional al Prefecturii Sudice a Estoniei, pe 10 octombrie.

Estonia, membră NATO din 2004, cu o populație de 1,37 milioane de locuitori, are o frontieră de 290 de kilometri (180 de mile) cu Rusia și este considerată unul dintre cei mai expuși membri ai alianței.

Drumul în cauză, folosit frecvent de localnici ca scurtătură, traversează pe o scurtă distanță o fâșie de teritoriu rus unde oprirea este strict interzisă.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat pentru Kyiv Independent că închiderea punctului de trecere a fost o măsură de precauție pentru a preveni eventualele incidente.

„Rusia și-a intensificat campaniile împotriva națiunilor occidentale, inclusiv pe teritoriul european și prin intermediari”, a spus el.

„Când autoritățile estoniene au observat prezența militarilor ruși în zonă, s-a decis oprirea traficului pe acea șosea pentru a evita orice incidente potențiale”, a adăugat oficialul șeful diplomației estoniene.

Închiderea a avut loc pe fondul apariției misterioase a unor drone în țările europene și a incidentelor în care au fost implicate avioane rusești — un model care, potrivit oficialilor, face parte din eforturile Moscovei de a exercita presiuni asupra alianței și de a testa angajamentele sale colective în materie de apărare.

Revenirea „omuleților verzi”

Expresia „omuleți verzi” amintește de anul 2014, când trupele ruse fără însemne au ocupat locații-cheie din Crimeea în prima fază a ocupării peninsulei.

La acea vreme, Moscova a negat că ar fi vorba de trupe ruse, însă președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ulterior că erau militari ruși.

Șeful serviciilor secrete germane, Bruno Kahl, a avertizat în iulie că Moscova ar putea folosi tactici hibride similare și în afara Ucrainei pentru a testa gradul de pregătire al NATO.

„Nu au nevoie să trimită tancuri pentru asta”, a spus el. „Trebuie doar să trimită „omuleți verzi” în Estonia pentru a apăra minoritatea rusă pretins oprimat”.

Marko Mihkelson, președintele Comisiei pentru afaceri externe a parlamentului estonian, a declarat că prezența trupelor în apropierea Estoniei indică faptul că obiectivele strategice ale Rusiei rămân neschimbate.

„Rusia nu și-a schimbat obiectivul strategic principal – distrugerea sau, mai precis, subjugarea ordinii de securitate existente în Europa la voința sa”, a spus el.

„Una dintre condițiile prealabile cheie pentru acest lucru este victoria în războiul împotriva Ucrainei, precum și fragmentarea internă a societăților occidentale până la punctul în care unitatea se prăbușește și credibilitatea clauzei de apărare colectivă este subminată”.

„(Vladimir Putin) știe că provoacă tulburări, ceea ce este pozitiv pentru el, nu există niciun dezavantaj sau inconvenient pentru el”, a declarat ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, pentru Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri că agresiunea necontrolată a Rusiei ar putea depăși granițele Ucrainei. În septembrie, el a declarat că incursiunea dronelor în Polonia „semăna” cu așa-numiții „omuleți verzi” din Crimeea.

„Din punct de vedere psihologic... în acest moment, este vorba de un război tehnologic. Nu este vorba doar de oameni în uniforme verzi”, a spus el. „Astăzi, același rol pe teritoriul polonez a fost expus de dronele rusești”.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat anterior că Rusia încearcă să provoace o reacție exagerată din partea NATO cu acest tip de provocare.

„Exact asta vrea Rusia – să reacționăm exagerat și apoi să afirmăm că NATO a început războiul cu Rusia. Nu putem cădea în această capcană”, a declarat Pevkur pentru sursa citată.

