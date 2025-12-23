Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație”

Victime ale lui Jeffrey Epstein au denunțat luni publicarea parțială a anchetei Departamentului american de Justiție privind finanțistul decedat în închisoare, notează AFP.

Peste 15 victime s-au plâns, într-un comunicat publicat pe X, că doar „o parte” a documentelor a fost făcută publică și au criticat redactarea „anormală și extremă” a materialelor publicate vineri, fără „nicio explicație”.

De asemenea, ele au reproșat Departamentul american de Justiție că „a lăsat identitățile multor aparente victime”, provocând „un prejudiciu imediat și real”.

Documente publicate parțial, în ciuda termenului-limită

Departamentul american de Justiție a fost obligat printr-o lege, promulgată cu reticență de președintele Statelor Unite, să publice întregul dosar înainte de termenul-limită de vineri, 19 decembrie.

Cu toate acestea, doar o parte dintre documente erau disponibile pe site-ul instituției vineri seară, iar multe dosare au fost redactate, inclusiv cele 119 pagini de transcrieri ale deliberărilor juriului, a căror publicare fusese totuși „autorizată de un judecător federal”, au deplâns victimele.

DoJ a răspuns că are nevoie de mai mult timp pentru a publica cu atenție dosarele rămase, cu scopul de a proteja cât mai bine victimele a căror identitate ar putea fi dezvăluită.

Acuzații de mușamalizare și reacții politice

Opoziția democrată consideră însă această întârziere drept o manevră politică menită să evite publicarea unor informații care ar putea fi compromițătoare pentru președintele Donald Trump, care apare în fotografii alături de Jeffrey Epstein.

„Aceasta este în mod clar o mușamalizare”, a declarat luni liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, introducând un proiect de lege pentru a crește presiunea asupra procurorului general, care, potrivit senatorului, „a încălcat legea” prin nepublicarea completă a documentelor vineri.

Publicarea acestor documente, provenite din ancheta efectuată de autoritățile americane asupra influentului finanțist și infractor sexual din New York, decedat în 2019 înainte de a fi judecat, are ca scop scoaterea la iveală a legăturilor sale din trecut cu personalități de prim-plan, inclusiv cu președintele republican.

