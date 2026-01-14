Un bărbat monitorizat electronic, reținut de polițiști. Telefonul său de supraveghere a ajuns la un om al străzii

Un bărbat din oraşul Lupeni, aflat sub supraveghere electronică în contextul unei măsuri dispuse pentru combaterea violenţei domestice, a fost reţinut de poliţişti.

Telefonul mobil de monitorizare pe care trebuia să-l aibă asupra sa a fost găsit la un om al străzii aflat în zona gării din Deva, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Incidentul a fost descoperit după ce poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Hunedoara au fost sesizaţi de la dispeceratul unei structuri de monitorizare electronică cu privire la faptul că bărbatul de 43 de ani nu a răspuns apelurilor de verificare, iar dispozitivul de supraveghere figura ca fiind localizat într-o clădire din apropierea staţiei CFR Deva.

„În urma deplasării la faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat de 45 de ani, fără adăpost, care avea asupra sa telefonul mobil de monitorizare, împreună cu încărcătorul acestuia. Acesta a susţinut că a cumpărat dispozitivul cu 200 de lei de la un bărbat. Bunurile au fost ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor", arată sursa citată.

Ulterior, bărbatul din Lupeni, care făcea obiectul monitorizării electronice, s-a prezentat la sediul Poliţiei Haţeg, susţinând că ar fi pierdut dispozitivul de monitorizare.

„În urma administrării probatoriului, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru infracţiunea de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie, fiind luată măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de bărbatul din municipiul Lupeni", menţionează reprezentanţii IPJ Hunedoara.

Bărbatul se află în arestul IPJ Hunedoara, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva pentru luarea măsurilor legale.

