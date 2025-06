„Nu am avut nicio problemă până când nu a intervenit Trump”, guvernatorul Californiei cere retragerea Gărzii Naționale din LA

În noaptea de 9 iunie, Newsom a publicat pe rețeaua de socializare X o copie a unui discurs adresat șefului Pentagonului, Pete Hegseth, în care acesta, în special, spune că numai guvernatorul statului poate solicita autorităților federale să desfășoare Garda Națională dacă situația nu privește o invazie străină sau tulburări care reprezintă o amenințare la adresa puterii statului.

Desfășurarea trupelor Gărzii Naționale la Los Angeles, a subliniat guvernatorul Californiei, amenință să „escaladeze serios situația”. Decizia de a trimite trupe, consideră Newsom, ar trebui retrasă.

„Nu am avut nicio problemă până când nu s-a implicat Trump. Aceasta este o încălcare gravă a suveranității statului - alimentează tensiunile și deturnează resursele de acolo unde sunt cu adevărat necesare”, a spus Newsom.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.

We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/SYIy81SZdH