„Ne invidiază”. Elevii maghiari, ”printre cei mai buni din lume” la matematică. România nu se află în clasament

28-12-2025 | 12:21
elevi
Rezultatele PISA 2022 plasează elevii maghiari printre cei mai performanți la matematică la nivel mondial, în timp ce România înregistrează un scor sub media OCDE și nu intră în top 35, potrivit unei analize Visual Capitalist.

 

Aura Trif

În timp ce elevii din Ungaria se numără printre primii 35 din lume la matematică, tinerii din România au ieșit din acest clasament, scrie publicația maghiară VG.hu.

Pe măsură ce tehnologia și munca bazată pe date devin tot mai importante, țările cu rezultate mai bune la matematică obțin adesea un avantaj, notează Visual Capitalist, care a realizat un clasament al țărilor pe baza scorurilor medii la matematică ale elevilor de 15–16 ani, prezentat sub forma unui infografic. Datele provin din evaluarea PISA 2022 realizată de OCDE.

Cine se află în fruntea clasamentului

Testele PISA măsoară capacitatea elevilor de a-și aplica cunoștințele de matematică pentru a rezolva probleme practice și oferă o comparație globală a sistemelor de educație. Scorurile variază, în general, de la sub 400 la peste 600 de puncte, iar cei mai buni performeri depășesc cu mult media OCDE de 472 de puncte.

clasament pisa

În fruntea clasamentului se află Macao, Taiwan, Hong Kong, Japonia și Coreea de Sud, economii care acordă constant o importanță deosebită educației matematice, prin programe riguroase și standarde academice ridicate. Mai multe țări europene obțin, de asemenea, rezultate de peste sau în jurul valorii de 500 de puncte: Estonia conduce regiunea, urmată îndeaproape de Elveția și Țările de Jos, iar printre țările bine clasate se numără și Irlanda, Belgia, Danemarca și Polonia, mai scriu jurnaliștii maghiari.

Cifrele PISA arată că elevii maghiari se situează la un nivel competitiv. În regiune, Croația și Slovacia s-au clasat sub Ungaria. Publicația economică românească Economedia subliniază, la rândul său, că România nu se află în top 35, spre deosebire de Polonia și Ungaria, mai precizează VG.

Deși nu este membră a OCDE, România participă la testele PISA. Potrivit rezultatelor evaluării din 2022, publicate la finalul anului 2023, România a obținut un scor mediu de 428 de puncte la matematică, semnificativ sub media OCDE de 472 de puncte.

Sursa: VG.hu

Dată publicare: 28-12-2025 12:21

