„Ne-au spus să stăm lângă cadavre”. Bilanțul morților după ce un autobuz a zdrobit o stație cu călători în Stockholm

15-11-2025 | 07:33
accident statie autobuz stockholm
AFP

Trei persoane au fost ucise şi trei rănite când un autobuz a lovit o staţie de autobuz vineri după-amiază târziu în centrul Stockholmului, a anunţat poliţia suedeză într-un prim bilanţ, relatează AFP.

Stirileprotv

Cauza este încă necunoscută, a declarat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Nadya Norton. „Ancheta va trebui să stabilească ce s-a întâmplat. Este prea devreme pentru a face declaraţii şi nu vreau să speculez”, a declarat ea.

Potrivit mass-media suedeze, ar fi vorba de un accident.

„Trei persoane au decedat în urma incidentului, iar identificarea lor este în curs. Trei persoane rănite au fost transportate la spital, dintre care două cu ambulanţa şi una cu un alt mijloc de transport", a scris poliţia într-un comunicat.

Un număr mare de poliţişti, ambulanţe şi vehicule de urgenţă au fost trimise la faţa locului, echipele de salvare fiind ghemuite sub autobuzul cu etaj, aparent pentru a ajuta persoanele blocate sub acesta.

Artera pe care a avut loc incidentul a fost redeschisă la începutul serii, a anunţat poliţia.

Şoferul autobuzului a fost reţinut şi s-a deschis o anchetă pentru omor din culpă, conform procedurii obişnuite, a subliniat poliţia.

„Trebuie să-l interogăm, apoi vom vedea dacă va fi eliberat sau arestat”, a continuat Norton.

Poliţia a primit primele apeluri care semnalau accidentul la ora 15:23 (14:23 GMT).

„Am aflat vestea tragică că mai multe persoane şi-au pierdut viaţa şi au fost rănite la o staţie de autobuz din centrul Stockholmului. Persoane care probabil se întorceau acasă pentru a se reuni cu familiile şi prietenii lor sau pentru a petrece o seară liniştită acasă”, a scris premierul Ulf Kristersson pe X.

O martoră, Michelle Mac Key, a declarat pentru cotidianul Expressen că cobora dintr-un alt autobuz în momentul în care s-a produs accidentul, potrivit News.ro.

„Am traversat strada şi am văzut autobuzul cu etaj care lovise o coadă de oameni care aşteptau la staţia de autobuz”, a declarat ea.

Oamenii ţipau şi încercau să ajute răniţii. Ea a spus că a văzut răniţi şi morţi zăcând pe jos.

„Probabil că mai erau şi alte persoane sub autobuz”, a spus asistenta medicală. Împreună cu un alt bărbat, medic, ei s-au oferit să ajute poliţia la sosirea acesteia.

„Ne-au spus să stăm lângă cadavre”, a declarat ea. „La început, am crezut că era un exerciţiu. Că poate erau păpuşi. Era atât de ireal. Haosul”.

O altă martoră care locuieşte în cartier a declarat pentru cotidianul Aftonbladet că a auzit o bubuitură puternică.

„Eram întinsă pe pat când am auzit o bubuitură puternică şi mai multe persoane ţipând. Am alergat la fereastră şi am văzut un autobuz accidentat şi mai multe persoane zăcând pe jos”, a declarat femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

O parte din bulevardul foarte circulat Valhallavagen a fost blocată din cauza accidentului, iar tehnicienii poliţiei erau la faţa locului.

Sursa: News.ro

15-11-2025 07:33

